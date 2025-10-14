بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا:زندہ شہری کو شہید فوجی افسر بنا دیا
وزیرستان کے سماجی کارکن عادل داوڑ نے جھوٹ بے نقاب کیا، ویڈیو پیغام جاری مصنوعی ذہانت کا غلط استعمال صحافتی اصولوں، مستقبل کیلئے خطرہ:ماہرین کی تشویش
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران بھارتی گودی میڈیا ایک بار پھر جھوٹے اور من گھڑت پروپیگنڈے میں سرگرم ہو گیا ہے ۔ اس بار بھارت کے بعض میڈیا چینلز نے مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے تیار جعلی ویڈیوز اور تصاویر کی بنیاد پر پاکستان مخالف مہم شروع کر دی اور شمالی وزیرستان کے سیاسی و سماجی کارکن عادل داوڑکو فوجی افسر ظاہر کرتے ہوئے جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ پاک افغان بارڈر پر کارروائی کے دوران شہیدہو گئے ۔ عادل داوڑ نے بروقت ویڈیو پیغام جاری کر کے بھارتی میڈیا کے گمراہ کن دعوے کو مکمل مسترد کر دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا میں شمالی وزیرستان سے عام شہری ہوں اور سیاسی و سماجی سرگرمیوں سے وابستہ ہوں۔
بھارتی میڈیا نے میری AI سے بنائی گئی جعلی تصویر کے ذریعے مجھے فوجی میجر ظاہر کیا جو سراسر جھوٹ ہے ۔ ایسے اوچھے ہتھکنڈے نہ صرف ایک فرد کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھارت کی غیر سنجیدہ میڈیا حکمت عملی کو بھی عیاں کرتے ہیں۔ میڈیا ماہرین کے مطابق بھارت کا گودی میڈیا پہلے بھی پلوامہ حملے ، پہلگام واقعہ اور فالس فلیگ آپریشنزجیسے معاملات میں جھوٹی معلومات اور ویڈیوز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے ۔ سوشل میڈیا پر بھی بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف شدید ردعمل دیکھنے میں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا غلط استعمال میڈیا کے مستقبل پر سوالیہ نشان اور عالمی سطح پرریگولیشنز و اخلاقی حدود کا تعین ناگزیر ہے ۔