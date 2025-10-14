صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سازشیں ناکا م ہوگئیں ،تبدیلی آکر رہے گی : عارف علوی

  • پاکستان
سازشیں ناکا م ہوگئیں ،تبدیلی آکر رہے گی : عارف علوی

پختونخوا میں جعلی حکومت بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا:بیرسٹرسیف گورنر کے پاس استعفیٰ مسترد کرنے یااعتراض کا اختیار ہی نہیں:نعیم حیدر

لاہور(آئی این پی)سابق صدرمملکت اور پی ٹی آئی کے رہنما عارف علوی نے کہا ہے کہ میکیاویلی کے شاگردوں کی سازشیں ناکام ہوگئیں ،سہیل آفریدی خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ منتخب ہوچکے ہیں۔ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا جمہوری قوتوں کو عمران خان کے فیصلے کی تکمیل پر مبارکباد، انشااللہ یہ تحریک پاکستان کی آزادی و جمہوریت کیلئے انقلابی ثابت ہوگی، جو کرنا ہے کرلو، اللہ کی مدد سے اور میرے نبیؐ کے صدقے تبدیلی آکر رہے گی، مشیر اطلاعات خیبرپختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں جعلی حکومت بنانے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔

ان کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ کا انتخاب ایک جمہوری عمل ہے ، اس میں رکاوٹ ڈالنا غیر جمہوری تصور ہوگا، کے پی میں بھی جمہوریت کو دفن کرنے کی ناکام کوشش کی جارہی ہے ، جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی اجازت نہیں دیں گے ، پی ٹی آئی قانونی ٹیم کے رکن نعیم حیدر پنجوتھہ نے کہا ہے کہ آئین نے گورنر کو اعتراض لگانے یا استعفیٰ مسترد کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا،انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ گورنر نے آئین کی کسی شق کا حوالہ نہیں دیا، گورنر نے واردات ڈالنے کی کوشش کی اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں، علی امین نے تحریری استعفیٰ دیا اور ویڈیو پیغام بھی موجود ہے ، دستخط پر اعتراض تب ہوتا ہے جب کوئی شخص موجود نہ ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ،باٹا پور میں ایک ڈاکو ہلاک

غالب مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

پشاور:شوہر نے بیوی ،2بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی

نوسرباز عورتوں نے شاپنگ کرتی فیملی کو ہاتھ کی صفائی دکھا دی

اوباش 20 سالہ شادی شدہ لڑکی سے زیادتی کر کے فرار

پر تشدد واقعات کے دوران 3خواتین سمیت 4افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak