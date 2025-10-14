صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ایم ایف:افسروں کے اثاثے ڈکلیئرکرنیکا میکنزم مسترد

  • پاکستان
بینک اکاؤنٹس میں معلومات کم، دیگر ناموں پر بھی اثاثے ، اکاؤنٹ ہو سکتے وزیر خزانہ اور ایم ڈی آئی ایم ایف ملاقات کے بعد سٹاف لیول معاہدہ متوقع

اسلام آباد (مدثر علی رانا) باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سرکاری افسروں کے اثاثے ڈیکلیئر کرنے کے میکنزم پر آئی ایم ایف کی جانب سے اظہار تشویش کیا گیا ہے ، آئی ایم ایف نے وفاق اور صوبوں میں سرکاری افسروں کے اثاثے ڈیکلیئر کرنے کا ایک میکنزم بنانے کا مطالبہ کیا، آئی ایم ایف کو گریڈ 17 سے 22 تک کے بشمول وفاقی اور صوبائی سرکاری افسروں بینک اکاؤنٹس کی معلومات پبلک کرنے کے میکنزم کی تجویز دی گئی جو آئی ایم ایف نے ماننے سے انکار کر دیا، آئی ایم ایف مشن نے بینک اکاؤنٹس کی معلومات شیئر یا پبلک کرنے کو نامکمل قرار دیا اور شفافیت نہ ہونے کی نشاندہی کی۔

سٹاف لیول معاہدے کیلئے اقتصادی جائزہ مذاکرات ورچوئلی بھی ہوئے ، اثاثے ڈیکلیئر کرنے کے میکنزم پر آئی ایم ایف مشن کی جانب سے کہا گیا کہ بینک اکاؤنٹس میں معلومات کم ہونگی اور دیگر ناموں پر بھی بینک اکاؤنٹ اور اثاثے ہوں گے ۔ یہ مطالبہ کیا گیا کہ وفاق اور صوبوں میں سرکاری افسروں کے اثاثے ڈیکلیئر کرنے کے میکنزم کو انٹیگریٹڈ کیا جائے تاکہ تمام افسروں کے اثاثے ایک پلیٹ فارم سے چیک ہو سکیں ۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیرخزانہ محمداورنگزیب ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کے دوران سٹاف لیول معاہدے اور اثاثے ڈیکلیئر کرنے کے میکنزم کیلئے نئی ٹائم لائنز کی درخواست کریں گے ، توقع ظاہر کی گئی کہ ملاقات کے بعد سٹاف لیول معاہدہ طے پا جائے گا۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کیلئے امریکا میں ہیں اور پلینری اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے ۔ 

