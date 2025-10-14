آئی ایم ایف:افسروں کے اثاثے ڈکلیئرکرنیکا میکنزم مسترد
بینک اکاؤنٹس میں معلومات کم، دیگر ناموں پر بھی اثاثے ، اکاؤنٹ ہو سکتے وزیر خزانہ اور ایم ڈی آئی ایم ایف ملاقات کے بعد سٹاف لیول معاہدہ متوقع
اسلام آباد (مدثر علی رانا) باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سرکاری افسروں کے اثاثے ڈیکلیئر کرنے کے میکنزم پر آئی ایم ایف کی جانب سے اظہار تشویش کیا گیا ہے ، آئی ایم ایف نے وفاق اور صوبوں میں سرکاری افسروں کے اثاثے ڈیکلیئر کرنے کا ایک میکنزم بنانے کا مطالبہ کیا، آئی ایم ایف کو گریڈ 17 سے 22 تک کے بشمول وفاقی اور صوبائی سرکاری افسروں بینک اکاؤنٹس کی معلومات پبلک کرنے کے میکنزم کی تجویز دی گئی جو آئی ایم ایف نے ماننے سے انکار کر دیا، آئی ایم ایف مشن نے بینک اکاؤنٹس کی معلومات شیئر یا پبلک کرنے کو نامکمل قرار دیا اور شفافیت نہ ہونے کی نشاندہی کی۔
سٹاف لیول معاہدے کیلئے اقتصادی جائزہ مذاکرات ورچوئلی بھی ہوئے ، اثاثے ڈیکلیئر کرنے کے میکنزم پر آئی ایم ایف مشن کی جانب سے کہا گیا کہ بینک اکاؤنٹس میں معلومات کم ہونگی اور دیگر ناموں پر بھی بینک اکاؤنٹ اور اثاثے ہوں گے ۔ یہ مطالبہ کیا گیا کہ وفاق اور صوبوں میں سرکاری افسروں کے اثاثے ڈیکلیئر کرنے کے میکنزم کو انٹیگریٹڈ کیا جائے تاکہ تمام افسروں کے اثاثے ایک پلیٹ فارم سے چیک ہو سکیں ۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیرخزانہ محمداورنگزیب ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کے دوران سٹاف لیول معاہدے اور اثاثے ڈیکلیئر کرنے کے میکنزم کیلئے نئی ٹائم لائنز کی درخواست کریں گے ، توقع ظاہر کی گئی کہ ملاقات کے بعد سٹاف لیول معاہدہ طے پا جائے گا۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کیلئے امریکا میں ہیں اور پلینری اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے ۔