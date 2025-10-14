صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک جام کرنا یا قانون ہاتھ میں لینا ناقابل قبول : عظمیٰ بخاری

  • پاکستان
ملک جام کرنا یا قانون ہاتھ میں لینا ناقابل قبول : عظمیٰ بخاری

لاہور (صباح نیوز)صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ ملک کو جام کرنا یا قانون کو ہاتھ میں لینا کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جس سے پہلوتہی نہیں کی جاسکتی۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک مذہبی جماعت کے احتجاج پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے آپریشن سے متعلق سوال پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے جو وہ ہر صورت پوری کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی نام کے اوپر سڑکیں بند کرنا اور لوگو ں کو تکلیف پہنچانا ناقابل قبول ہے اور خاص طور پر جب غزہ کے اندر امن قائم ہوا ہے ، وہاں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ،اپنے گھروں کو واپس جارہے ہیں اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں ۔اس کے اوپر ملک کو جام کرنا یا قانون کو ہاتھ میں لینا کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے ۔انہوں نے کہا کہ آپریشن مکمل ہونے پر وہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی ہسپتال سے پوسٹ ،مداحوں کو تشویش

شوٹنگ پر تاخیر سے پہنچنے پر شوہر کی ڈانٹ پڑتی تھی:زارا نور

دانانیر مبین پھر ریڈ کارپٹ پر لڑکھڑا گئیں، ویڈیو وائرل

اریج فاطمہ کی کینسر سے صحتیاب ہونے کے بعد عمرے کی ادائیگی

فردوس جمال کے بیانات کے باوجود انہیں پسند کرتی ہوں : فائزہ حسن

ایک بار مرنا ضروری تھا:نعمان جاوید کا خودکشی کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak