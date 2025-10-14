ملک جام کرنا یا قانون ہاتھ میں لینا ناقابل قبول : عظمیٰ بخاری
لاہور (صباح نیوز)صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ ملک کو جام کرنا یا قانون کو ہاتھ میں لینا کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جس سے پہلوتہی نہیں کی جاسکتی۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک مذہبی جماعت کے احتجاج پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے آپریشن سے متعلق سوال پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے جو وہ ہر صورت پوری کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی نام کے اوپر سڑکیں بند کرنا اور لوگو ں کو تکلیف پہنچانا ناقابل قبول ہے اور خاص طور پر جب غزہ کے اندر امن قائم ہوا ہے ، وہاں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ،اپنے گھروں کو واپس جارہے ہیں اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں ۔اس کے اوپر ملک کو جام کرنا یا قانون کو ہاتھ میں لینا کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے ۔انہوں نے کہا کہ آپریشن مکمل ہونے پر وہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گی۔