صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوا میں نیاوزیراعلیٰ بنانا جمہوری حق : وقاص اکرم

  • پاکستان
خیبرپختونخوا میں نیاوزیراعلیٰ بنانا جمہوری حق : وقاص اکرم

گنڈا پور کا استعفیٰ ہو گیا،وہ کسی کوبھی وضاحت دینے کے پابند نہیں :اعتزازاحسن مستعفی ہونے کا قانون واضح :اشتراوصاف،’’دنیا مہر بخاری کے ساتھ ‘‘میں گفتگو

لاہور (دنیا نیوز )پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کے پی کے میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے ، یہ ایک جمہوری حق تھا ، یہاں جمہوری اور آئینی روایات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ، گنڈا پور پورے پاکستان کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ،دوسری مرتبہ بھی دیا ، پھر ایک انفارمیشن لیٹر سپیکر کو بھی لکھا کہ دونوں استعفے ہی میرے تھے ، اس کے بعد منظوری میں تاخیر کرنا سمجھ سے بالا تر ہے ۔

ماہر آئین و قانون وکیل اعتزاز احسن نے دنیانیوزکے پروگرام ‘‘دنیا مہر بخاری کے ساتھ ’’میں کہا وزیر اعلیٰ کسی کو جواب دہ نہیں ، یہ ایک آئینی عہدہ ہے ، استعفیٰ اگر گورنر کے کائونٹر پر بھی پہنچ گیا تو وہ فارغ ہے ،قانون کہتا ہے علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ ہو گیا ہے ، یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ وزیر اعلیٰ کسی اور کو وضاحت دینے کا پابند ہے ۔ ماہر آئین وقانون اشتر اوصاف نے کہا مستعفی ہونے کا قانون واضح ہے ، یہ آئین کے تحت ہو رہا ہے ، آئینی عہدے کسی کی قبولیت یا نہ قبولیت کے محتاج نہیں ،وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جب مستعفی ہوتے ہیں ان کی کابینہ بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے ، وزرا کے استعفوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ، یہی آئینی تقاضا ہے ، تاہم گورنر انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگلے کے آنے تک کام جاری رکھیں تاکہ حکو مت کو کوئی مشکل نہ ہو، اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ،باٹا پور میں ایک ڈاکو ہلاک

غالب مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

پشاور:شوہر نے بیوی ،2بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی

نوسرباز عورتوں نے شاپنگ کرتی فیملی کو ہاتھ کی صفائی دکھا دی

اوباش 20 سالہ شادی شدہ لڑکی سے زیادتی کر کے فرار

پر تشدد واقعات کے دوران 3خواتین سمیت 4افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak