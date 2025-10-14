خیبرپختونخوا میں نیاوزیراعلیٰ بنانا جمہوری حق : وقاص اکرم
گنڈا پور کا استعفیٰ ہو گیا،وہ کسی کوبھی وضاحت دینے کے پابند نہیں :اعتزازاحسن مستعفی ہونے کا قانون واضح :اشتراوصاف،’’دنیا مہر بخاری کے ساتھ ‘‘میں گفتگو
لاہور (دنیا نیوز )پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کے پی کے میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے ، یہ ایک جمہوری حق تھا ، یہاں جمہوری اور آئینی روایات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ، گنڈا پور پورے پاکستان کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ،دوسری مرتبہ بھی دیا ، پھر ایک انفارمیشن لیٹر سپیکر کو بھی لکھا کہ دونوں استعفے ہی میرے تھے ، اس کے بعد منظوری میں تاخیر کرنا سمجھ سے بالا تر ہے ۔
ماہر آئین و قانون وکیل اعتزاز احسن نے دنیانیوزکے پروگرام ‘‘دنیا مہر بخاری کے ساتھ ’’میں کہا وزیر اعلیٰ کسی کو جواب دہ نہیں ، یہ ایک آئینی عہدہ ہے ، استعفیٰ اگر گورنر کے کائونٹر پر بھی پہنچ گیا تو وہ فارغ ہے ،قانون کہتا ہے علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ ہو گیا ہے ، یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ وزیر اعلیٰ کسی اور کو وضاحت دینے کا پابند ہے ۔ ماہر آئین وقانون اشتر اوصاف نے کہا مستعفی ہونے کا قانون واضح ہے ، یہ آئین کے تحت ہو رہا ہے ، آئینی عہدے کسی کی قبولیت یا نہ قبولیت کے محتاج نہیں ،وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جب مستعفی ہوتے ہیں ان کی کابینہ بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے ، وزرا کے استعفوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ، یہی آئینی تقاضا ہے ، تاہم گورنر انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگلے کے آنے تک کام جاری رکھیں تاکہ حکو مت کو کوئی مشکل نہ ہو، اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے ۔