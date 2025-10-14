یوبی اے ایس میں نئے طلبا کیلئے اورینٹیشن تقریب کا اہتمام
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نعیم نقی نے صدارت کی ، ڈاکٹر نعیم مبارک کی شرکت دوران تقریب پی ایچ ڈی ان فارمیسی پریکٹس پروگرام کے آغاز کا اعلان کردیاگیا
لاہور (دنیانیوز)یونیورسٹی آف بائیولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز (UBAS)میں نئے داخل ہونے والے طلبا کیلئے اورینٹیشن تقریب کا شاندار انعقاد کیا گیا،تقریب میں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر نعیم مبارک، مختلف فیکلٹیز کے نما ئندگان اور طلبا کی بڑی تعدادنے شرکت کی ،جن میں فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز، بائیولوجیکل سائنسز، فوڈ ٹیکنالوجی اینڈ نیوٹریشن سائنسز، الائیڈ ہیلتھ سائنسز، ری ہیبیلی ٹیشن سائنسز اور سوشل سائنسز شامل تھیں۔تقریب کی صدارت وائس چانسلر میجر جنرل (ر)پروفیسر ڈاکٹر نعیم نقی ہلالِ امتیاز (ملٹری)نے کی اوراپنے خطاب میں UBAS کے سفر کو بیان کیا کہ کس طرح یہ ادارہ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے ترقی کرتے ہوئے ایک جدید جامعہ کی شکل اختیار کرچکا ہے ، جو تعلیم، تحقیق اور اختراع کے ذریعے صحت اور اپلائیڈ سائنسز کے میدان میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے ۔
اس موقع پر UBAS نے پی ایچ ڈی ان فارمیسی پریکٹس پروگرام کے آغاز کا بھی اعلان کیا، جو ادارے کی اعلیٰ تعلیمی ترقی میں ایک سنگِ میل ہے ،جامعہ میں اس وقت ایک پی ایچ ڈی ، 10 انڈرگریجویٹ اور 3 گریجویٹ پروگرام پیش کئے جارہے ہیں ، جن میں نئے طلبا کو مختلف شعبوں میں داخلہ دیا گیا ہے ۔تقریب کے آخر میں مختلف فیکلٹیز کے نمائندگان نے اپنے اپنے پروگرامز کا تعارف پیش کیا۔ امتحانات کے شعبے کی جانب سے طلباء کو امتحانی قواعد و ضوابط سے آگاہ کیا گیااور جامعہ کی جدید سہولیات کا دورہ کرایاگیا۔UBAS کی یہ اورینٹیشن تقریب ادارے کے اُس وژن کی عکاسی تھی جس کا مقصد تعلیم کو اختراع، تحریک اور دیانتداری کے ذریعے فروغ دینا ہے تاکہ آج کے طلباء کل کے بااعتماد، باصلاحیت اور عالمی سطح کے قائدین بن سکیں۔