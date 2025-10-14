صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی فوجی مشق کیمبرین پٹرول کا گولڈ میڈل پاک فوج کے نام

  • پاکستان
شرکا کو 48 گھنٹوں کے اندر 60 کلومیٹر طویل خطرناک علاقوں سے گزرنا تھا 36 ممالک کی 137ٹیموں نے حصہ لیا،پاکستانی ٹیم کی قیات کیپٹن سعد نے کی

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان آرمی کی ٹیم نے برطانیہ کے علاقے ویلز میں ہونے والی بین الاقوامی فوجی مشق کیمبرین پٹرول 2025میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ یہ عالمی سطح کی ایک انتہائی مشکل اور پیشہ ورانہ مہارت کی حامل فوجی مشق ہے ، جو اس سال اپنی 66ویں سالگرہ منا رہی تھی۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق،کیمبرین پٹرول ایک سخت اور چیلنجنگ فوجی مقابلہ ہے ، جس میں دنیا بھر کی افواج کے دستے شرکت کرتے ہیں۔ شرکاء کو 48 گھنٹوں کے اندر 60 کلومیٹر طویل دشوار گزار اور خطرناک علاقے سے گزرنا ہوتا ہے ، ساتھ ہی مختلف عسکری اور عملی (آپریشنل) فرائض بھی انجام دینے ہوتے ہیں۔

اس سال مشق میں 36 ممالک کی 137 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں پاکستان آرمی کی ٹیم نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے سب سے ممتاز پوزیشن حاصل کی۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت کیپٹن محمد سعد نے کی۔پاکستان آرمی کی بہترین حکمتِ عملی، پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ تربیت کے باعث ٹیم کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز پاکستان کے لیے فخر کا لمحہ ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، نظم و ضبط اور عزم و حوصلے کے لحاظ سے دنیا کی صفِ اوّل کی افواج میں شمار ہوتی ہیں۔آئی ایس پی آر کے مطابق، پاکستان آرمی نے ہمیشہ ملک کا پرچم سربلند رکھا ہے اور آئندہ بھی اسی عزم کے ساتھ عالمی سطح پر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منواتی رہے گی۔

