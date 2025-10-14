اندرونی معاملات پرافغان بیانات نامناسب :پاکستان
افغانستان داخلی چیلنجز پر توجہ دے ،ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں:دفتر خارجہ
اسلام آباد(دنیا مانیٹرنگ)پاکستان کے دفترِ خارجہ نے افغان طالبان حکومت کے ترجمان کی جانب سے پاکستان کے داخلی معاملات پر دئیے گئے حالیہ بیانات کو نامناسب اور غیرذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ نے افغان طالبان کے ترجمان کے بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو اپنے داخلی چیلنجز پر توجہ دینی چاہیے دیگر ممالک کے معاملات پر تبصرے سے گریز کرنا چاہیے ، بین الاقوامی سفارتی اصولوں کے مطابق دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل ضروری ہے ۔ پاکستان کو اپنے داخلی امور پر کسی بیرونی مشورے یا رہنمائی کی ضرورت نہیں، پاکستان نے ہمیشہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی ہے۔
ترجمان نے کہا کہ طالبان حکومت کو عالمی برادری سے دوحا معاہدہ کے دوران کیے گئے وعدوں اور ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے ، افغان سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے ، طالبان حکومت کو ایک جامع، نمائندہ اور شمولیتی حکومت کے قیام پر توجہ دینی چاہیے ، نہ کہ بنیاد سے عاری پروپیگنڈے میں مصروف ہونا چاہیے ۔قبل ازیں افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹی ایل پی کے خلاف کارروائیوں پر اپنی حکومت کی جانب سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو معاملات بات چیت سے حل کرنے کو کہا ہے ۔سماجی رابطے کی سائٹ پر بیان میں ذبیح اللہ مجاہد نے لکھا ہم پاکستانی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کے خلاف تشدد کی مزید کارروائیوں کو بند کریں ،مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔