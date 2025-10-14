فضل الرحمن ، حکومتی وفدکی ملاقات، سہیل آفریدی کا انتخاب مسترد
احسن اقبال، انجینئر امیر مقام اورا عظم نذیر تارڑ امیرجے یوآئی کی رہائش گاہ پرپہنچے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب غیرآئینی قرار ،عدالت سے رجو ع کرنے پر اتفاق
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )حکومتی وفد نے امیر جے یوآئی مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر جاکر ملاقات کی ، حکومتی وفد میں مسلم لیگ ن کے وفاقی وزیر احسن اقبال، انجینئر امیر مقام اورا عظم نذیر تارڑ شامل تھے ،ملاقات میں مولانا لطف الرحمن، علامہ راشد محمود سومرو، ایم پی اے سجاد خان اور مخدوم آفتاب شاہ نے بھی شرکت کی ۔ ملاقات میں خیبرپختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اتفاق ہوا کہ خیبرپختونخوا صوبائی اسمبلی میں وزیراعلیٰ(لیڈر آف دی ہاؤس)کا انتخاب ایک غیر آئینی عمل ہے جسے قبول نہیں کیا جاسکتا، صوبائی اسمبلی کے حزب اختلاف کی تمام جماعتیں وزیراعلیٰ کے انتخاب کے اس عمل کو مسترد کرتی ہیں ،اس سلسلے میں ہم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اور عدالتی روئیوں کو اختیار کرتے ہوئے قانونی اور آئینی پہلوؤں سے صورت حال کا جائزہ لیں گے ۔اس بات پر اتفاق کیاگیاکہ حزب اختلاف اپنے وکلاء پینل کے ذریعے اس سلسلے میں عدالت کو درخواست دے گی۔