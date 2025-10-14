صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضل الرحمن ، حکومتی وفدکی ملاقات، سہیل آفریدی کا انتخاب مسترد

  • پاکستان
فضل الرحمن ، حکومتی وفدکی ملاقات، سہیل آفریدی کا انتخاب مسترد

احسن اقبال، انجینئر امیر مقام اورا عظم نذیر تارڑ امیرجے یوآئی کی رہائش گاہ پرپہنچے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب غیرآئینی قرار ،عدالت سے رجو ع کرنے پر اتفاق

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )حکومتی وفد نے امیر جے یوآئی مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر جاکر ملاقات کی ، حکومتی وفد میں مسلم لیگ ن کے وفاقی وزیر احسن اقبال، انجینئر امیر مقام اورا عظم نذیر تارڑ شامل تھے ،ملاقات میں مولانا لطف الرحمن، علامہ راشد محمود سومرو، ایم پی اے سجاد خان اور مخدوم آفتاب شاہ نے بھی شرکت کی ۔ ملاقات میں خیبرپختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اتفاق ہوا کہ خیبرپختونخوا صوبائی اسمبلی میں وزیراعلیٰ(لیڈر آف دی ہاؤس)کا انتخاب ایک غیر آئینی عمل ہے جسے قبول نہیں کیا جاسکتا، صوبائی اسمبلی کے حزب اختلاف کی تمام جماعتیں وزیراعلیٰ کے انتخاب کے اس عمل کو مسترد کرتی ہیں ،اس سلسلے میں ہم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اور عدالتی روئیوں کو اختیار کرتے ہوئے قانونی اور آئینی پہلوؤں سے صورت حال کا جائزہ لیں گے ۔اس بات پر اتفاق کیاگیاکہ حزب اختلاف اپنے وکلاء پینل کے ذریعے اس سلسلے میں عدالت کو درخواست دے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak