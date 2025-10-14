سپیکرز کانفرنس : قدرتی وسائل کو جنگی ہتھیار بنانیکی مذمت
مسئلہ کشمیرحل ہونا چاہئے ، غزہ جنگ بندی خوش آئند ،فلسطین کی مدد کی جائے اسلاموفوبیا، انتہاپسندی اورنسل پرستی کے بڑھتے رجحانات پرتشویش :اعلامیہ
اسلام آباد (نامہ نگار) اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی میزبانی میں منعقدہ تیسری سہ فریقی سپیکرز کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں اسلام آباد ڈیکلیریشن کے نام سے مشترکہ اعلامیہ منظور کرلیا گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی، جمہوریہ آذربائیجان کی ملی مجلس اور جمہوریہ ترکیہ کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکرز نے اعلامیہ پر دستخط کیے ۔اعلامیہ میں تینوں ممالک کے عوام کے درمیان موجود تاریخی و ثقافتی رشتوں کا اعتراف کرتے ہوئے 2021ء کے باکو اور 2022ء کے استنبول اجلاسوں کے تسلسل میں سہ فریقی تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔اعلامیہ میں سیاسی، تجارتی، اقتصادی، دفاعی، امن و سلامتی، سائنس و ٹیکنالوجی، ماحولیاتی تبدیلی، ماحولیات اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل پر زور دیا گیا۔تینوں ممالک نے اقوام متحدہ، او آئی سی، ای سی او اور ڈی-8 سمیت بین الاقوامی پارلیمانی اداروں (آئی پی یو، پی یو آئی سی، اے پی اے ، پی اے ای سی او) میں بھی مشترکہ کوششوں کے فروغ کا عزم کیا۔اعلامیہ میں ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے نفاذ کیلئے تعاون بڑھانے کا اعلان کیا گیا۔
کوپ 29 میں کلائمیٹ فنانس کے نئے اجتماعی *NCFQ* کو تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ترقی پذیر ممالک کیلئے موافقتی مالی وسائل اب بھی ناکافی ہیں۔اعلامیہ میں قدرتی وسائل کے پائیدار اور مشترکہ استعمال پر زور دیتے ہوئے ایسے اقدامات کی سخت مذمت کی گئی جو انہیں جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔مزید کہا گیا کہ امن، سلامتی، ترقی اور انسانی حقوق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔مشترکہ اعلامیہ میں عالمی امن و استحکام کیلئے پارلیمانی رابطوں کے فروغ، تربیتی پروگراموں کے انعقاد، اور پارلیمانی کمیٹیوں کے درمیان تعلقات بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔
اسلاموفوبیا، دائیں بازو کی انتہاپسندی، نسل پرستی اور تعصب کے بڑھتے رجحانات پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے مسلم اقلیتوں کے خلاف امتیاز کے خاتمے کیلئے مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا۔اعلامیہ میں فلسطین کے مسئلے کے فوری اور منصفانہ حل، اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا، غزہ کی تعمیر نو اور 1967ء کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا گیا۔جموں و کشمیر کے تنازعے کے پُرامن حل کو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی ضمانت قرار دیتے ہوئے خبردار کیا گیا کہ آبادیاتی ساخت میں تبدیلی کی کوششیں کشیدگی بڑھا سکتی ہیں۔اعلامیہ میں ترک جمہوریہ شمالی قبرص کے ساتھ پارلیمانی تعاون کے تسلسل اور آذربائیجان کے جنگ زدہ علاقوں میں بارودی سرنگوں کے خطرے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔
اعلامیہ کے مطابق آئندہ سہ فریقی اجلاس 2026ء میں آذربائیجان میں منعقد ہوگا۔کانفرنس کے اختتام پر آذربائیجان اور ترکیہ کے اسپیکرز نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور ان کی ٹیم کی گرم جوش میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔افتتاحی اجلاس کی صدارت اسپیکر سردار ایاز صادق نے کی۔ اجلاس میں آذربائیجان کی سپیکر صاحبہ صحرہ غفاروا، ترکیہ کے اسپیکر نعمان کُرتُلموش اور چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے شرکت کی۔سردار ایاز صادق نے کہا کہ سہ فریقی پارلیمانی تعاون خطے میں امن، ترقی اور مشترکہ خوشحالی کی نئی راہیں کھولے گا۔ غزہ میں دو سال سے جاری ظلم انسانیت کے ضمیر پر بدنما داغ ہے جبکہ کشمیری عوام سات دہائیوں سے حقِ خودارادیت سے محروم ہیں۔انہوں نے کہا کہ مئی میں بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے دیا گیا۔انہوں نے ترکیہ، آذربائیجان، چین اور سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔
آذربائیجان کی اسپیکر غفاروا نے کہا کہ تینوں ممالک کا پارلیمانی تعاون مشترکہ تاریخ، ثقافت اور اخلاقی اقدار پر مبنی ہے ۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی مؤقف کی حمایت کا اعادہ کیا۔ترکیہ کے اسپیکر نعمان کُرتُلموش نے کہا کہ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان تین ریاستیں مگر ایک قوم ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی ازسرنو تشکیل کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو انسانیت کے خلاف جرائم پر عالمی عدالت میں پیش کیا جائے ۔چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مسلم دنیا اس وقت فلسطین، کشمیر اور دیگر خطوں میں ظلم و ناانصافی کے امتحان سے گزر رہی ہے ، اس لیے پارلیمانوں کو امن اور بصیرت کے مراکز بننا ہوگا۔