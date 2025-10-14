صوبے اگردوسرے ملکوں سے بات کریں گے تو پھر وفاق کا کیا کام؟ ،امیر مقام
اسلام آباد(این این آئی)وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام نے استفسار کیا ہے کہ اگر صوبے خود ملکوں سے بات کریں گے تو پھر وفاق کا کیا کام رہ جائے گا؟۔
ایک انٹرویومیں امیر مقام نے کہا کہ سہیل آفریدی نے وزارت اعلیٰ کی حلف برداری سے قبل ہی اعلان جنگ کردیا ہے ، صوبے اگر خود ممالک سے بات کریں گے تو پھر مرکز کہاں ہے ؟۔وفاقی وزیرنے کہاکہ سہیل آفریدی کو بتانا چاہیے تھا کہ صوبے میں امن کیسے لانا ہے ؟ انہیں صحت اور تعلیم سے متعلق بھی بات کرنی چاہیے تھی۔