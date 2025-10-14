تشدد ناقابل قبول:جماعت اسلامی، جے یو آئی، پی ٹی آئی
حکومت جس ڈگر پر چل پڑی انتہائی خطرناک، گرفتار کارکنوں کو رہا کریں:حافظ نعیم ہم ٹی ایل پی کے ساتھ:غفور حیدری،عدالتی تحقیقات کرائی جائیں:تحریک انصاف
لاہور،اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،اپنے رپورٹرسے ،خصوصی نیوز رپورٹر)جماعت اسلامی ، جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف نے مریدکے میں مذہبی جماعت کے کارکنوں کیخلاف آپریشن پر ردعمل دیتے ہوئے کہا مظاہرین پر تشدد ناقابل قبول ہے ،امیرجماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا اظہار رائے اور احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت جس ڈگر پر چل پڑی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے ،ٹی ایل پی کی گرفتار قیادت اور کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے ، واقعہ کی شفاف و غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔
جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفورحیدری نے کہا جمعیت علماء اسلام تحریک لبیک پر تشددکی سخت مذمت کرتی ہے اور ہم تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں،تحریک لبیک بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لئے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں مگر حکومت پنجاب بضد تھی کہ اسرائیل کو کسی طرح بھی ناراض نہیں کرنا۔تحریک انصاف نے کہا اگر احتجاج شروع ہونے سے پہلے مناسب مذاکرات کیے جاتے تو یقیناً اس مسئلے کا کوئی حل نکل آتا،واقعہ کی جلد از جلد، غیر جانبدار اور شفاف عدالتی تحقیقات کرائی جائے اور جو بھی ملوث ہو، اسے سخت سزا دی جائے ۔