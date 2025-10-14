آفریدی وزیراعلیٰ، اپوزیشن پتے درست نہ کھیل سکی
احتجاجی بخار غالب رہا، تو نئے وزیراعلیٰ ڈلیور نہیں کر پائیں گے ، اداروں سے تعاون ناگزیر
(تجزیہ:سلمان غنی)
پختونخوا میں ہونے والی وزارتِ اعلیٰ کی تبدیلی فی الحال آئینی اور قانونی طور پر تو مکمل طور پر واضح نہیں، لیکن اسے سیاسی تبدیلی ضرور کہا جا سکتا ہے ۔ علی امین گنڈا پور نے اپنے منصب سے استعفیٰ دیا، اسمبلی کے فلور پر اس کی تصدیق کی، اور اسی ایوان میں سہیل آفریدی نے نوے ووٹوں کی اکثریت حاصل کرکے خود کو وزیراعلیٰ کے منصب کا اہل ثابت کیا۔ ان کے حلف کا معاملہ ضرور اٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے ، مگر بہرحال وہ منتخب ہو چکے ہیں۔نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنے خطاب میں وہ اہلیت دکھائی جس کی بنیاد پر ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ریاست اور سسٹم کا ‘‘باپ’’ قرار دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا، تاہم خود کو ‘‘احتجاج کا چیمپئن’’ بھی کہا اور اعلان کیا کہ یہ سلسلہ کل ہی سے شروع ہوگا۔اب سوال یہ ہے کہ پختونخوا میں ہونے والی یہ سیاسی تبدیلی آئینی ہے ؟ نومنتخب وزیراعلیٰ کے حلف میں رکاوٹ کیا ہے ؟ اور ان کے طرزِ عمل کا صوبے اور قومی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟سب سے پہلے اگر اپوزیشن کے طرزِ عمل کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے پتے درست نہیں کھیل سکی۔
انتخابی عمل میں اپنے امیدوار کھڑے کرکے اور کاغذاتِ نامزدگی جمع کراکے اس عمل کو قانونی حیثیت تو مل گئی، مگر اپوزیشن اندرونی تقسیم کا شکار رہی، اتحاد قائم نہ کر سکی، اور آخرکار ایوان سے بائیکاٹ پر اکتفا کیا، یعنی اپوزیشن لڑے بغیر ہی شکست کھا گئی۔جہاں تک استعفے اور حلف کا تعلق ہے ، علی امین گنڈا پور کاتحریری اور ایوانی اعلان ہو چکا ہے ، اس پر اب کسی ‘‘کنفیوژن’’ کی گنجائش نہیں۔ حلف کے معاملے میں اگر گورنر تیار نہ بھی ہوں، تو آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت عدلیہ کی مداخلت سے حلف ممکن بنایا جا سکتا ہے ۔یہی مثال پنجاب میں بھی دیکھی گئی تھی جب ن لیگ کے حمزہ شہباز کے انتخاب پر پی ٹی آئی کے عمر چیمہ نے اعتراض لگا کر حلف لینے سے انکار کیا تھا، مگر بعد میں عدلیہ کے حکم پر اس وقت کے سپیکر راجہ پرویز اشرف نے حلف لیا۔ اس لیے گورنر کی رکاوٹیں کارگر نہیں ہوتیں اور یوں وزیراعلیٰ تو بہرحال سہیل آفریدی بن چکے ہیں۔اب اصل امتحان ان کے طرزِ عمل کا ہے ۔ وہ اب سیاسی کارکن نہیں، بلکہ ایک وزیراعلیٰ ہیں، جس کے اپنے تقاضے ہیں۔
اگر وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہوگا۔ان کے پاس کئی آپشن ضرور ہوں گے مگر ریاستی مفادات کے تابع چلنا ان کی مجبوری بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ موجودہ ملکی حالات اور جماعتی مسائل کسی ایسے طرزِ عمل کی اجازت نہیں دیتے جس سے صوبے میں انتشار یا تصادم کی فضا پیدا ہو۔بے شک سہیل آفریدی کا یہ کہنا کہ ‘‘میں پہلے پاکستانی، پھر پختون اور پھر قبائلی ہوں’’ ایک مثبت جذبہ ہے ، لیکن اگر وہ اپنے لیڈر کو ‘‘ریاست اور سسٹم کا باپ’’ سمجھتے ہیں تو یہ ایک جذباتی سوچ ہے ۔ریاست بالادست ہے اور کوئی بھی شخص یا جماعت اس پر اثرانداز نہیں ہو سکتی۔ سسٹم پر اثر انداز ہونے کی روش ہی نے بانی پی ٹی آئی کو اس نہج پر پہنچایا۔یہ بھی حقیقت ہے کہ سہیل آفریدی کسی بڑے سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے - وہ ایک سیاسی کارکن سے وزیراعلیٰ بنے ہیں، جو خود ایک اہم علامت ہے ۔
تاہم ان کی کامیابی اب ان کے سیاسی طرزِ عمل سے مشروط ہوگی۔ ریاستی حلقوں میں ان کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے ، مقدمات کا ذکر بھی ہو رہا ہے ، لیکن اب چونکہ وہ وزیراعلیٰ بن چکے ہیں، ریاست کو انہیں تسلیم کرنا ہوگا اور انہیں بھی ریاستی تقاضوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج صرف اپنے لیڈر کی رہائی نہیں، بلکہ اپنے صوبے کی گورننس، امن و امان، اور انتظامی استحکام ہوگا۔ اگر احتجاج کا بخار ان پر غالب رہا، تو وہ ڈلیور نہیں کر پائیں گے ۔ انہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پختونخوا ایک حساس صوبہ ہے ، اسے چلانے کے لیے سنجیدگی، تحمل، اور ریاستی اداروں سے تعاون ناگزیر ہے - خصوصاً دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ۔صوبے کی قیادت اب مرکز سے علیحدہ ہو کر نہیں چل سکتی۔ پاکستان ایک وفاق ہے ، اوروفاق کے تقاضے پورے کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔