پاکستان، ازبکستان کا صحت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
وزیر صحت سے ازبک سفیر کی ملاقات ،مشترکہ منصوبوں کیلئے معاہدہ پر گفتگو ڈریپ کا اجلاس ، ادویات کی برآمدات 30 بلین ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)پاکستان اور ازبکستان ن نے صحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال سے ازبک سفیر نے گزشتہ روز ملاقات کی جس میں صحت کے شعبے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی ، سید مصطفی کمال نے کہا پاکستان ازبکستان کے ساتھ صحت کے تمام شعبوں میں تعاون کیلئے پُرعزم ہے ، وزارتِ صحت کی سطح پر ادارہ جاتی تعاون بڑھایا جا ئیگا ۔اس موقع پر مشترکہ منصوبوں کے لیے معاہدہ پر عملدرآمدپر گفتگو ، میڈیکل یونیورسٹیوں کے درمیان تعلیمی و تحقیقی اشتراک کے فروغ پر اتفاق ہوا اور پاکستان میں تاشقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کی شاخ کے قیام پر بھی بات چیت کی گئی ۔
دریں اثنا وزیرِ صحت مصطفیٰ کمال کی ز یر صدارت ڈریپ کا اجلاس ہواجس میں پاکستان کی ادویات کی برآمدات5سال کے اندر 30 بلین ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا ،ڈریپ کی ٹیم اور وزارتِ صحت اس منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لے رہی ہے ،مصطفی کمال نے کہا کہ اس شعبے کو ایکسپورٹ انڈسٹری میں تبدیل کر کے قومی معیشت کو مضبوط کریں گے ۔ علاوہ ازیں وفاقی وزیر قومی صحت کی صدارت میں 2D بارکوڈ اور Serialization کے نظام پر پیش رفت کیلئے گزشتہ روز جائزہ اجلاس ہوا، سید مصطفی کمال نے کہا جعلی ادویات کی روک تھام کیلئے 2D بار کوڈ کے نظام پر عمل درآمد تیز کیا جائے ، عمل درآمد کے تمام پراسیس کی ہفتہ وار رپورٹ مجھے بھیجی جا ئے ۔