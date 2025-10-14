صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکیں بند کر کے عوام کو یرغمال بنانا توہین مذہب ، خواجہ آصف

  • پاکستان
دو سال غزہ میں خون کی ہولی کھیلی گئی ، جنگ بندی ہوئی تو احتجاج شروع ہو گیا مٹی پرجان وار نے والے 12شہدا کا جنازہ پڑھنے کی سعادت ملی،وزیر دفاع

اسلام آباد (دنیا نیوز)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے مذہب کے نام پر مسلح جتھے بنانا، سڑکیں بند کر کے عوام کو یرغمال بنانا توہین مذہب ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر خواجہ آصف نے لکھا پیر کی صبح 12 شہیدوں کے جنازے پڑھنے کی  سعادت ملی، وطن کے ان بیٹوں نے مٹی کی محبت میں اپنی جان وار دی، قوم ان کی ممنون احسان ہے ، یہ شہید وہ قرض اتار رہے ہیں جو ساری قوم پر واجب ہیں۔انہوں نے کہا متحد ہو کر اپنے بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے نبرد آزما ہونا ہے ۔وزیر دفاع نے یہ بھی لکھا دو سال غزہ میں ظلم اور خون کی ہولی کھیلی گئی کسی کو احتجاج یاد نہ آیا، جب وہاں جنگ بندی ہو گئی تو یہاں احتجاج شروع ہو گیا۔خواجہ آصف نے کہا کہ وقت آگیا ، معاشرے کو یرغمال بنانا، مذہب کے نام پر تشدد کا سبق پڑھانا بند ہونا چاہئے ، نفرتیں اور تقسیم ختم کریں اور دنیا و آخرت سنواریں۔

