صدر سے ترکیہ ، آذربائیجان پارلیمان کے سپیکرز کی ملاقات

صدر کی سپیکرز کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد، مشترکہ اہداف پر ملکر کام کرنیکا عزم سبکدوش ہونیوالے آسٹریلوی ہا ئی کمشنربھی ملے ، اچھی یادیں لے کر جا رہا ، نیل ہاکنز

 اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدرِ مملکت آصف علی زرداری سے ترکیہ اور آذربائیجان کے پارلیمانوں کے سپیکرز نے ملاقات کی ۔صدرِ مملکت نے کہا کہ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے تعلقات مشترکہ مذہب، اعتماد اور امن کی بنیاد پر استوار ہیں،صدرِ مملکت نے سہ فریقی سپیکرز کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر ترکی اور آذربائیجان کے سپیکرز کو مبارکباد دی۔ آذربائیجان کی سپیکر غفاروا نے صدرِ مملکت کو آذربائیجان کی قیادت کی نیک خواہشات پہنچائیں اور پاکستانی ارکانِ پارلیمان کو باکو کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔

صدرِ مملکت نے ترکی کی جانب سے پاکستان کی اقوامِ متحدہ انسانی حقوق کونسل کی رکنیت کی حمایت کو سراہا اور کہا کہ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کیلئے مل کر کام کرتے رہیں گے ۔دریں اثنا صدر رِ مملکت سے آسٹریلیا کے سبکدوش ہونے والے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے الوداعی ملاقات کی ،صدرِ نے نیل ہاکنز کی پاکستان اور آسٹریلیا کے تعلقات مضبوط بنانے کی کاوشوں کو سراہا ۔ ہائی کمشنر نے کہا پاکستان کی مہمان نوازی اور محبت بھری یادیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ 

