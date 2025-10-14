صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساڑھے 4 کروڑ بچوں کی ویکسی نیشن کیلئے انسداد پولیو مہم شروع

  • پاکستان
ساڑھے 4 کروڑ بچوں کی ویکسی نیشن کیلئے انسداد پولیو مہم شروع

قومی پولیو مہم ملک بھر کے 159اضلاع میں 19اکتوبر تک جاری رہے گی رواں سال اب تک 29بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی، این سی او سی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت قومی صحت کے مطابق ملک کے 159 اضلاع کے 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کیلئے چوتھی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا، نیشنل ای او سی کے مطابق انسداد پولیو مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی جس میں بچوں کی قوتِ مدافعت مضبوط بنانے کیلئے وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی، جنوبی خیبرپختونخوا کے 7 اضلاع میں پولیو مہم 20 تا 23 اکتوبر منعقد ہو گی۔

این ای او سی کے مطابق پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ، سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ ،خیبر پختونخوا میں 72 لاکھ ،بلوچستان میں 26 لاکھ ،اسلام آباد میں 4 لاکھ 60 ہزار سے زائد بچوں کو انسداد پولیو قطرے پلائے گئے ہیں، رواں سال اب تک ملک میں 29 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے ۔ حالیہ سیلاب کے بعد صفائی کا نظام متاثر ہوا اور پولیو وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ، والدین سے اپیل ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ 15 ماہ تک کے تمام بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس بروقت مکمل کروائیں۔ 

