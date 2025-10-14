صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
بھارت سہولت کاروں کے ذریعے انتشار چاہتاہے ، احسن اقبال

معرکہ حق میں شکست کے بعد مودی سرکار پاکستان میں اندرونی انتشار کیلئے کوشاں

اسلام آباد (آئی این پی)وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارت اپنے سہولت کاروں کے ذریعے پاکستان میں انتشار چاہتا ہے ۔ ایک بیان میں احسن اقبال نے کہا کہ معرکہ حق میں شکست کے بعد بھارت پاکستان میں اندرونی انتشار کیلئے کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی کوشش ہے اپنے سہولت کاروں کے ذریعے پاکستان میں اندرونی انتشار پیدا کرے، اس سازش میں فتنہ الخوارج کا کردار بھی واضح اور خطرناک ہے ۔وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی اور امن کے بعد فلسطینی خوشی سے سرشار ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ بتایا جائے ایسے وقت میں انتشار پیدا کرنے کی غرض کیا ہو سکتی ہے کس کی سہولت کاری ہے ؟ آج پاکستان کو امن، استحکام اور معاشی بحالی کی ضرورت ہے ۔احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے امن اور استحکام سے کھیلنے والے درحقیقت ملک دشمنوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ایسے عناصر کسی ملک کیلئے قابلِ برداشت ہیں نہ ہی قومی مفاد میں قابلِ قبول ہیں۔

