افغانستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہئے ، خالد مقبول
اب افغانستان میں جنگی حالات نہیں ہیں، تمام کو واپس لوٹ جانا چاہئے ، متحدہ چیئرمین حکومت کے شراکت دار ہیں، رشتہ دار نہیں،نئے صوبے بننے چاہئیں،حیدرآباد میں خطاب
حیدر آباد (نمائندہ دنیا) متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان کو دو دہائیوں سے مشکلات کا سامنا ہے ، افغانستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ،27 ویں ترمیم میں دیکھیں گے جن شہروں میں ہمارا مینڈیٹ ہے اس کے لیے کس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں ، ہم حکومت کے اتحادی ،شرکت دار ہیں رشتہ دار نہیں۔
حیدر آباد میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اب افغانستان میں افغانیوں کی حکومت ہے ، وہاں جنگی حالات نہیں، پاکستان میں آئے افغان مہمانوں کو واپس اپنے ملک لوٹ جانا چاہیے ، ان کو کیمپوں میں رہنا تھا لیکن شہروں میں آ گئے ، کراچی حساس شہر ہے ، یہاں سے سب سے پہلے افغانیوں کو روانہ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ اب تیزی سے آ بادی بڑھ رہی ہے تو نئے صوبے بھی بننے چاہئیں،اب آ رٹیفیشل انٹیلی جنس کا دور ہے ، جو ہم سوچ رہے ہیں دنیا اس سے بھی آ گے چلی گئی ہے ۔ انہوں نے کہاکہ آج دنیا گلوبل ولیج ہے ، تعلیم ترجیح بن گئی ہے اور دنیا بدل گئی ہے ، دنیا کی سو بڑی کمپنیوں نے ڈگری کی شرط ختم کردی ہے ، اب ایسا دور ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے ڈگر ی ہو یا نہ ہو ۔