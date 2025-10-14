صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہئے ، خالد مقبول

  • پاکستان
افغانستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہئے ، خالد مقبول

اب افغانستان میں جنگی حالات نہیں ہیں، تمام کو واپس لوٹ جانا چاہئے ، متحدہ چیئرمین حکومت کے شراکت دار ہیں، رشتہ دار نہیں،نئے صوبے بننے چاہئیں،حیدرآباد میں خطاب

حیدر آباد (نمائندہ دنیا) متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان کو دو دہائیوں سے مشکلات کا سامنا ہے ، افغانستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ،27 ویں ترمیم میں دیکھیں گے جن شہروں میں ہمارا مینڈیٹ ہے اس کے لیے کس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں ، ہم حکومت کے اتحادی ،شرکت دار ہیں رشتہ دار نہیں۔

حیدر آباد میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اب افغانستان میں افغانیوں کی حکومت ہے ، وہاں جنگی حالات نہیں، پاکستان میں آئے افغان مہمانوں کو واپس اپنے ملک لوٹ جانا چاہیے ، ان کو کیمپوں میں رہنا تھا لیکن شہروں میں آ گئے ، کراچی حساس شہر ہے ، یہاں سے سب سے پہلے افغانیوں کو روانہ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ اب تیزی سے آ بادی بڑھ رہی ہے تو نئے صوبے بھی بننے چاہئیں،اب آ رٹیفیشل انٹیلی جنس کا دور ہے ، جو ہم سوچ رہے ہیں دنیا اس سے بھی آ گے چلی گئی ہے ۔ انہوں نے کہاکہ آج دنیا گلوبل ولیج ہے ، تعلیم ترجیح بن گئی ہے اور دنیا بدل گئی ہے ، دنیا کی سو بڑی کمپنیوں نے ڈگری کی شرط ختم کردی ہے ، اب ایسا دور ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے ڈگر ی ہو یا نہ ہو ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

لاہور ٹیسٹ : جنوبی افریقہ کے 6 وکٹ پر216 رنز ، 162 رنز کا خسارہ

دہلی ٹیسٹ: بھارت کو ویسٹ انڈیز کیخلاف فتح کیلئے 58 رنز درکار

غزہ میں جارحیت:انڈونیشیا کا اسرائیلی کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار

امریکی کھلاڑی کوکو گف ووہان اوپن ٹینس کے فاتح

ڈیرن سیمی ویسٹ انڈیز کی ٹیسٹ ٹیم کے کوچ بھی بن گئے

راشد خان نے وسیم اکرم اور ثقلین مشتاق کا ریکارڈ برابر کردیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak