افغان بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر واپس بھیجا جائیگا، مراد شاہ
وائرس کی منتقلی روکنے کیلئے افغان بستیوں میں بھی قطرے پلائے جا رہے ہیں،وزیراعلیٰ میڈیا مالکان ہر گھنٹے کے بلیٹن میں کم از کم پہلے 15 سیکنڈ مہم کے لیے مختص کریں، خط
کراچی (اسٹاف رپورٹر، آئی این پی) وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ افغان بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلا کر واپس بھیجا جائے گا۔کراچی میں میڈیا سے گفتگو، گزری میٹرنٹی ہوم میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 13 سے 19 اکتوبر تک ملک بھر میں پولیو مہم جاری رہے گی۔ پولیو وائرس اب دنیا کے صرف دو ممالک میں باقی رہ گیا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان ان میں شامل ہے ، رواں برس صوبے میں پولیو کے 9 نئے کیس رپورٹ ہوئے جو تشویشناک امر ہے ۔وزیراعلیٰ نے کہا پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین سے رابطے کے لیے چیف منسٹر ہاؤس میں خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے ، جہاں ان والدین کا مکمل ڈیٹا ریکارڈ کیا جائے گا، ان سے بات چیت کی جائے گی اور پولیو کے قطروں کی اہمیت پر آگاہی فراہم کی جائے گی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ افغان بستیوں میں موجود بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔سہراب گوٹھ اور دیگر علاقوں میں افغان بچوں کو ویکسین پلانے کے بعد وطن واپس بھیجا جائے گا تاکہ وائرس کی منتقلی کا سلسلہ رک سکے ۔وزیراعلیٰ کا کہنا تھا حکومت سندھ ہر سطح پر پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور اس قومی مہم میں عوام کی شمولیت سب سے زیادہ اہم ہے ۔ادھر وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے میڈیا مالکان کے نام خط میں انسداد پولیو مہم کی مؤثر تشہیر کی درخواست کی ہے ۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ کوشش ہے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائے جائیں،عوامی آگاہی پیدا کرنے میں میڈیا کا کردار اہم ہے ۔ انہوں نے اپیل کی کہ چینل مالکان ہر گھنٹے کے بلیٹن میں کم از کم پہلے 15 سیکنڈ مہم کے لیے مختص کریں، انسداد پولیو مہم کے پیغام کو عام کرنے سے ہم بچوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں، پولیو سے پاک پاکستان ہمارا مشترکہ مقصد ہے ، میڈیا مالکان کی مدد سے پاکستان کو پولیو سے پاک کرسکتے ہیں۔