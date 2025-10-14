پاکستان عالمی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ماڈل بن رہا : شزا فاطمہ
موبائل انٹرنیٹ میں خواتین کا حصہ 38 فیصد تک، 8 ملین مزید آن لائن آئیں ڈیجیٹل کانفرنس میں 700 ملین ڈالرز کے معاہدے :جی ٹیکس دبئی میں خطاب
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ نے \"GITEX Dubai 2025\" میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل ٹیکنالو جی میں ماڈل بن رہا ہے ، وزیرِاعظم شہباز شریف کی قیادت میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ اور نیشنل ڈیجیٹل اتھارٹی کے ذریعے ملک میں مؤثر ڈیجیٹل نظام قائم کیا جارہاہے ، شزا فاطمہ نے کہا کہ مضبوط کنیکٹیویٹی کے بغیر کوئی AI منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، پاکستان میں 211,473 کلومیٹر فائبر آپٹک کیبل اور 20 سے زائد ڈیٹا سینٹرز قائم کیے ہیں، نیشنل AI پالیسی کے تحت 1,000 AI مصنوعات، 50,000 شہری AI منصوبے اور 1 ملین AI پروفیشنلز کا ہدف2030 تک ہے ، آئی ٹی یو کی آئی سی ٹی ڈویلپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کی 14 فیصد بہتری، یو این ای گورنمنٹ انڈیکس میں 14 پوزیشن کا اضافہ ہوا ،موبائل انٹرنیٹ میں خواتین کا حصہ 38 فیصد سے 25 فیصد، 8 ملین مزید خواتین آن لائن آئیں ، شزا فاطمہ نے کہا کہ ڈیجیٹل کانفرنس میں 700 ملین ڈالرز سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے ،پاکستان عالمی شراکت داروں کو 5G، فائبر نیٹ ورک اور AI انوویشن حبز سمارٹ ڈیوائس مینوفیکچرنگ اور سپیشل ٹیکنالوجی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دے رہا ہے ۔