سپر ٹیکس کیس: کسی کے حق میں فیصلہ دیں تو خوش، خلاف دیں تو ناخوش : سپریم کورٹ
ٹیکس نافذ کرتے کس طرح کے انصاف کی توقع رکھتے ؟جسٹس محمد علی، آرٹیکل 10اے قدرتی انصاف کے برابر:وکیل ہوسکتا ہے زیادہ بارش اور پانی کی وجہ سے فیڈرل ممبر ارساسندھ سے لگانے کا کہا گیا :جسٹس مندوخیل کے ریمارکس عدالت عظمیٰ ہائیکورٹ کے عبوری حکم پر فیصلے دے سکتی ہے :اے اے جی، پارلیمنٹ معطل کر دیں؟ جسٹس مندوخیل
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کے حق میں فیصلہ دیں تو خوش ہوتے ہیں خلاف دیں تو ناخوش ہو جاتے ۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کتنا ٹیکس نافذ ہو گا اس کا فیصلہ گزشتہ سال کے اثاثوں پر ہوتا ہے ؟ وکیل فروغ نسیم نے جواب دیا انکم ٹیکس میں یہ تصور ہے کہ جیسے جیسے آمدن میں اضافہ ہو گا ویسے ٹیکس بڑھے گا۔ ایف بی آر کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ آمدن کے حساب سے انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا، 1979 آرڈیننس میں ٹیکس سے متعلق دو تصور تھے ، ایک تشخیصی ٹیکس اور دوسرا انکم ٹیکس ہوتا ہے ، تشخیصی ٹیکس سالانہ ہوتا ہے اور انکم ٹیکس گزشتہ سال کے موازنے میں نافذ کیا جاتا ہے ۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ تشخیصی ٹیکس کب نافذ ہو گا کب نہیں۔
فروغ نسیم نے کہا آرڈیننس میں لکھا ہے کہ تشخیص ایک سال بعد ہوگی، آپ معزز جج صاحبان آئین کے محافظ ہیں، میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں اور وہاں بھی یہی کہتا رہا پارلیمنٹ سپریم لیکن سپریم کورٹ انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے ۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کے حق میں فیصلہ دیں تو خوش ہوتے ہیں خلاف دیں تو ناخوش ہو جاتے ہیں۔ فروغ نسیم نے کہا بشر ہیں فیصلہ حق میں آئے تو ہم خوش ہوجاتے ہیں، خلاف آئے تو برا کہتے ہیں۔جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ٹیکس نافذ کرتے ہوئے آپ کس طرح کے انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ فروغ نسیم نے مؤقف اپنایا کہ آرٹیکل 10 اے قدرتی انصاف کے برابر ہے ، قدرتی انصاف سے مراد صرف یہ نہیں کہ سننے کا حق دیا جائے ۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے کیس کی مزید کی سماعت آج تک ملتوی کر دی۔ دریں اثنا جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی آئینی بینچ نے ارسا میں سندھ سے وفاقی ممبر کی تعیناتی کے سندھ ہائیکورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے موقف اختیار کیا کہ ارسا کے پانچ ممبران میں سے ایک ایک صوبوں اور ایک وفاق سے ہوتا ہے ، سندھ حکومت کی سمری اور ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے فیڈرل ممبر سندھ سے لگانے کا کہا گیا۔
جسٹس جمال مندو خیل نے مسکراتے ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ، ہوسکتا ہے زیادہ بارش اور پانی کی وجہ سے فیڈرل ممبر سندھ سے لگانے کا کہا گیا ہو۔ جسٹس جمال مندو خیل نے ریمارکس دیئے ہمارے سامنے سندھ ہائیکورٹ کا فیصلہ موجود ہے جسے چیلنج کیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا سپریم کورٹ ہائیکورٹ کے عبوری حکمنامے پر فیصلے دے سکتی ہے ۔ جسٹس جمال مندو خیل نے استفسار کیا اگر ہماری اتنی پاورز ہیں تو کیا ہم پارلیمنٹ کو ہی سسپنڈ کر دیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہماری ہائیکورٹس سمیت آئینی تین درخواستیں ہیں، تینوں یہاں سنی جائیں۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی استدعا پر سندھ اور اسلام آباد ہائیکورٹ میں زیر سماعت مقدمات یکجا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کردیئے ۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کردی گئی۔