مقامی افراد کو ٹول ٹیکس استثنیٰ دیا جائے : قائمہ کمیٹی، سڑکوں کی غیر معیاری مرمت پر تشویش
ٹول ٹیکس تو لیاجاتا ہے مگر این ایچ اے سڑکوں پر پیسہ نہیں لگاتا:ارکان، ایم نائن پر ٹول پلازوں کی غیرمعمولی تعداد پر تحفظات عوامی نمائندوں کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا:این ایچ اے پربیوروکریسی انداز میں کام کرنیکاالزام، معاملہ استحقاق کمیٹی میں اٹھانے کا اعلان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر، نیوز ایجنسیاں )قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات نے تجویز دی ہے کہ مقامی افراد کو ٹول ٹیکس سے استثنیٰ دیا جائے ۔کمیٹی ارکان کا کہنا ہے کہ این ایچ اے ٹول پلازوں سے ٹیکس تو لے لیتا ہے لیکن سٹرکوں کی مرمت اور دیکھ بحال پر پیسہ نہیں لگایا جاتا،چیئرمین این ایچ اے نے اعتراف کیا کہ ملک بھر میں قومی شاہراہوں کی معمول کی مرمت معیار کے مطابق نہیں ہو رہی۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین اعجاز حسین جاکھرانی کی زیرِ صدارت ہوا۔ چیئرمین نے پاسپورٹس کی تاخیر سے ترسیل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو نظام میں موجود خامیاں دور کرنے کی ہدایت کی۔اجلاس میں کراچی تا حیدرآباد موٹر وے ایم-9 پر ٹول پلازوں کی غیر معمولی تعداد پر ارکانِ کمیٹی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔
رکن کمیٹی وسیم حسین نے این ایچ اے حکام پر بیوروکریسی کے انداز میں کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ عوامی نمائندوں کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، انہوں نے معاملے کو استحقاق کمیٹی میں اٹھانے کا اعلان کیا۔رکن کمیٹی ابرار علی شاہ نے کہا کہ وہ ٹول ٹیکس کے نظام کے حق میں نہیں کیونکہ ان کے مطابق ٹول پلازوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سڑکوں کی مرمت پر خرچ نہیں کی جاتی۔کمیٹی نے تجویز دی کہ مقامی افراد کو ٹول ٹیکس سے استثنیٰ دیا جائے ، جب کہ اس حوالے سے بل کو وزارتِ قانون و انصاف کو بھجوا دیا گیا ہے جو 15 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزارتِ مواصلات اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے ) کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ ٹول پلازوں کی تمام لینز عوام کے لئے کھلی رکھی جائیں ، گاڑیوں کی چیکنگ صرف باقاعدہ مقرر کردہ چیک پوائنٹس پر ہی کی جائے تاکہ ٹریفک جام اور سڑکوں پر بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام یقینی بنائی جا سکے ۔