کام کرنیوالا افسر رہے گا، جو نہیں کرتا گھر جائے : اسلام آباد ہائیکورٹ
کوئی ڈیپوٹیشن پر جا رہا تو جانے دیں، آپ اپنے کام کیلئے آئے یا کسی افسر کی نوکری بچانے ؟ جسٹس محسن اختر وکیل پر برہم سی ڈی اے ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ روکنے کی متفرق درخواست مسترد، متاثرین کی درخواستوں پر ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم
اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکور ٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ جس افسر نے کام کرنا ہے وہ کام کا ہے ، جو نہیں کرتا وہ گھر جائے ۔ عدالت نے شاہ اللہ دتہ اور سیکٹر سی 13کے متاثرین کی درخواستو ں پر سی ڈی اے کو ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سی ڈی اے کے ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ روکنے کی متفرق درخواست مسترد کر دی۔ سی ڈی اے کے وکیل نے استدعا کی تھی کہ کیس کے حتمی فیصلے تک متعلقہ افسر کا تبادلہ روکا جائے جس پر عدالت نے برہمی کا اظہارکرتے ہوئے سی ڈی اے کے ایک ڈپٹی کمشنر کے تبادلے سے متعلق وکیل کی متفرق درخواست مسترد کر دی۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے آپ عدالت سے کسی افسر کی سفارش کر رہے ہیں، یہ عدالت کا کام نہیں کہ کسی افسر کی سفارش کرے ۔ عدالت کو کسی افسر کیلئے کوئی ہمدردی نہیں، اگر کوئی ڈیپوٹیشن پر جا رہا ہے تو جانے دیں ۔ ایسی باتیں یہاں نہ کریں، وہ ایک پبلک سرونٹ ہے ، کسی افسر میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہوتی، جس نے کام کرنا ہے وہ کرے ، جو نہیں کرتا وہ گھر جائے ، انہوں نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ یہاں اپنے کام کیلئے آئے ہیں یا کسی افسر کی نوکری بچانے آئے ہیں؟ عدالت نے احکامات جاری کرتے ہوئے سماعت اگلے ماہ تک ملتوی کر دی۔