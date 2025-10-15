تحلیل وزارتوں کے 13 افسران 11 سال سے ترقی کے منتظر
قواعد کی عدم منظوری کے باعث وزارت صحت کے تین افسر ریٹائرمنٹ کے قریب اٹھارہویں ترمیم کے بعد گریڈ 16 تا 18 کے 14 افسران کو وزارتِ صحت میں ضم کیاگیا
اسلام آباد (ایس ایم زمان)اٹھارہویں ترمیم کے تحت وزارتِ قومی صحت میں ضم ہونے والی تحلیل شدہ وفاقی وزارتوں کے گریڈ 16تا 18کے 13 افسران گزشتہ 11برس سے ترقی کے منتظر ہیں۔ ان میں سے تین افسر ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں ۔وزارت نے اب تک ان افسران کے کیڈر اور ترقی کے قواعد تشکیل نہیں دئیے جس کے باعث ان کی سروس میں ترقی کا عمل رک گیا ہے ۔ قواعد کی منظوری کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارتِ خزانہ کی منظوری لازمی قرار دی گئی ہے ۔اٹھارہویں ترمیم کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق 2014 میں 16 تا 18 گریڈ کے 14 افسران کو وزارتِ قومی صحت میں ضم کیا گیا تھا تاہم ان افسران کی ترقی سے متعلق قواعد تاحال منظور نہیں ہو سکے ۔متاثرہ افسران کے مطابق 11 سال سے ترقی نہ ہونے کے باعث ان کے جونیئر ساتھی اُن سے سینئر عہدوں پر پہنچ گئے ہیں۔