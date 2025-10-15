صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا نظر ثانی شدہ پی سی ون منظور

  • پاکستان
کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا نظر ثانی شدہ پی سی ون منظور

تخمینہ 2 کھرب 22 ارب 91 کروڑ، پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت تعمیرہوگی موٹر وے منصوبہ 6لین پر مشتمل ہو گا ،جس میں حکومتی حصہ 30ارب روپے ہوگا

اسلام آباد (ایس ایم زمان )نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے )نے کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا نظر ثانی شدہ پی سی ون منظور کر لیا ہے ،نظر ثانی شدہ پی سی ون کے مطابق کھاریاں راولپنڈ ی موٹر وے کی تعمیر تخمینہ 2کھرب 22 ارب 91 کروڑ 31لاکھ روپے ہو گیا ہے ، کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کی تعمیر کے مذکورہ بجٹ تخمینہ میں 30ارب روپے کی حکومتی امداد کو بھی شامل کیا گیا ہے ، این ایچ اے نے کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبہ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت مکمل کرنے کی منظوری دی ہے ، این ایچ اے کے منظور کردہ نظر ثانی شدہ پی سی ون کے مطابق کھاریاں راولپنڈی موٹر وے 6 لین پر مشتمل ہو گا ،جس میں حکومتی حصہ 30 ارب روپے ہوگا ۔منصوبہ کی مجموعی مالیت دو کھرب 22 ارب 91 کروڑ 31 لاکھ 30 ہزار ہوگی، این ایچ اے نے نظر ثانی پی سی ون منظوری کے ایکنک کو بھجوا دیا ہے ، جس کی حتمی منظوری کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak