کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا نظر ثانی شدہ پی سی ون منظور
تخمینہ 2 کھرب 22 ارب 91 کروڑ، پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت تعمیرہوگی موٹر وے منصوبہ 6لین پر مشتمل ہو گا ،جس میں حکومتی حصہ 30ارب روپے ہوگا
اسلام آباد (ایس ایم زمان )نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے )نے کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا نظر ثانی شدہ پی سی ون منظور کر لیا ہے ،نظر ثانی شدہ پی سی ون کے مطابق کھاریاں راولپنڈ ی موٹر وے کی تعمیر تخمینہ 2کھرب 22 ارب 91 کروڑ 31لاکھ روپے ہو گیا ہے ، کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کی تعمیر کے مذکورہ بجٹ تخمینہ میں 30ارب روپے کی حکومتی امداد کو بھی شامل کیا گیا ہے ، این ایچ اے نے کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبہ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت مکمل کرنے کی منظوری دی ہے ، این ایچ اے کے منظور کردہ نظر ثانی شدہ پی سی ون کے مطابق کھاریاں راولپنڈی موٹر وے 6 لین پر مشتمل ہو گا ،جس میں حکومتی حصہ 30 ارب روپے ہوگا ۔منصوبہ کی مجموعی مالیت دو کھرب 22 ارب 91 کروڑ 31 لاکھ 30 ہزار ہوگی، این ایچ اے نے نظر ثانی پی سی ون منظوری کے ایکنک کو بھجوا دیا ہے ، جس کی حتمی منظوری کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔