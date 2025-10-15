جج کیخلاف پراپیگنڈا، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن پختونخوا کی درخواست ضمانت خارج
اسلام آباد(رضوان قاضی)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے بانی پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا پرمبینہ پراپیگنڈا مہم پر درج مقدمہ میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن خیبرپختونخوا صدیق انجم کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج کردی۔
عدالت کے جاری احکامات کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ سے 19 ستمبر2025 کو درخواست گزار کی رٹ پٹیشن خارج ہونے کے بعد ضمانت کی درخواست3 اکتوبر2025 کو بحال کردی گئی، درخواست گزار کے واٹس ایپ نمبر پر 3مرتبہ طلبی کا نوٹس بھیجا گیا لیکن وہ عدالت میں پیش نہ ہوا، عدالت عدم پیروی پر ملزم صدیق انجم کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کرتی ہے۔