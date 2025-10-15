صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مواصلات اور قومی ورثہ کے جوائنٹ سیکرٹریز کے تبادلے وتعیناتی

  • پاکستان
مواصلات اور قومی ورثہ کے جوائنٹ سیکرٹریز کے تبادلے وتعیناتی

مظفر علی مواصلات ،ثمرین زہرہ قومی ورثہ ،عمران قریشی کی خدمات بلوچستان کے سپرد گریڈ 19 میںترقی ، مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کیلئے 131افسران نامزد

اسلام آباد (ایس ایم زمان)وفاقی حکومت نے جوائنٹ سیکرٹریز وزارت مواصلات اور وزارت قومی ورثہ و ثقافت کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق جوائنٹ سیکرٹری وزارت مواصلات و پاکستان سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 20 کی افسر ثمرین زہرہ کو تبدیل کر کے وزارت قومی ورثہ و ثقافت میں تعینات کیا گیا ہے ، جبکہ مظفر علی کو وزارت مواصلات میں جوائنٹ سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے ۔ پاکستان پولیس سروس گریڈ 19 کے افسر عمران قریشی کی خدمات بلوچستان حکومت کے سپرد کر دی گئیں ۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 19 میں ترقی کے لئے 45ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے لیے گریڈ 18 کے 131 افسران کی نامزدگی کر دی ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق ایم سی ایم سی کورس 17 نومبر تا 23 جنوری 2026 نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کراچی، لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور میں منعقد ہو گا، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے 25، پاکستان پولیس سروس کے 25 ،آفس مینجمنٹ سروس گروپ کے 25، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ کے 12، فارن سروس کے دو اور انفارمیشن سروس گروپ کے دو افسران شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شوبز انڈسٹری میں عورت مخالف سوچ گہرائی تک رچی بسی :رمشا خان

امریکی اداکارہ زوری ہال نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کرلی

زرین خان آن لائن ہراسانی سے پریشان، شدید ردعمل

پاکستانی فلم ’’دیمک ‘‘نے ڈیلس میں بھی جادو جگا دیا

پہلی بیٹی کو گود لیتے مشکلات پیش آئیں والد نے ساتھ دیا:سشمیتا سین

ذہنی صحت کیلئے طلاق لی لیکن اب خوف میں مبتلا :شرمین علی

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak