مواصلات اور قومی ورثہ کے جوائنٹ سیکرٹریز کے تبادلے وتعیناتی
مظفر علی مواصلات ،ثمرین زہرہ قومی ورثہ ،عمران قریشی کی خدمات بلوچستان کے سپرد گریڈ 19 میںترقی ، مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کیلئے 131افسران نامزد
اسلام آباد (ایس ایم زمان)وفاقی حکومت نے جوائنٹ سیکرٹریز وزارت مواصلات اور وزارت قومی ورثہ و ثقافت کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق جوائنٹ سیکرٹری وزارت مواصلات و پاکستان سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 20 کی افسر ثمرین زہرہ کو تبدیل کر کے وزارت قومی ورثہ و ثقافت میں تعینات کیا گیا ہے ، جبکہ مظفر علی کو وزارت مواصلات میں جوائنٹ سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے ۔ پاکستان پولیس سروس گریڈ 19 کے افسر عمران قریشی کی خدمات بلوچستان حکومت کے سپرد کر دی گئیں ۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 19 میں ترقی کے لئے 45ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے لیے گریڈ 18 کے 131 افسران کی نامزدگی کر دی ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق ایم سی ایم سی کورس 17 نومبر تا 23 جنوری 2026 نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کراچی، لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور میں منعقد ہو گا، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے 25، پاکستان پولیس سروس کے 25 ،آفس مینجمنٹ سروس گروپ کے 25، پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ کے 12، فارن سروس کے دو اور انفارمیشن سروس گروپ کے دو افسران شامل ہیں۔