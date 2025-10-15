خورشید شاہ کمیٹی بھرتی افسران ، ملازمین کے خلاف کارروائی موخر
ترمیمی بل کے فیصلے تک کارروائی نہ کی جائے ،اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ہدایت
ا سلام آباد (ایس ایم زمان ) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے کابینہ کی جانب سے سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں ترمیمی بل کے حوالے سے دی گئی سفارشات وفاقی وزارتوں کو بھجوا دی ، یہ سفارشات کابینہ کی ذیلی کمیٹی جس کی سربراہی سید خورشید شاہ کر رہے ہیں کے تحت مستقل کئے گئے ملازمین کے قانونی تحفظ کے لئے دی گئی ہیں۔سفارشات میں کہا گیا ہے کہ پروٹیکشن رائٹس آف ریگولرائزڈ سول ایمپلائز ایکٹ 2024 قومی اسمبلی میں منظوری کے لئے پیش کیا گیا، مجوزہ بل کے حتمی فیصلے تک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وفاقی وزارتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خورشید شاہ کمیٹی کے تحت مستقل کئے گئے افسران و ملازمین کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کریں۔واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں گریڈ 16 تا 19 کے 34 ہزار سے زائد افسران کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینے کا پابند بنایا ، جو 2012-2013 کے دوران خورشید شاہ کی سربراہی میں قائم کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے تحت مختلف وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں میں مستقل کئے گئے تھے ۔ متاثرہ محکموں میں کابینہ ڈویژن، تحلیل شدہ وزارتِ کیڈ، وزارتِ ماحولیات، وزارتِ ہاؤسنگ، وزارتِ قومی صحت، پمز، پولی کلینک، وزارتِ تعلیم، فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن، سپیشل ایجوکیشن، سول ایوی ایشن اور دیگر ادارے شامل ہیں۔