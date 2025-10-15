صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اڈیالہ جیل کے قیدی کا بانی پی ٹی آئی کو حاصل سہولیات فراہمی کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اڈیالہ جیل میں قید مجرم نے بانی تحریک انصاف کو فراہم کی گئی جیل سہولیات حاصل کرنے کیلئے اسلام آباد ہائیکورٹ سے رجوع کر لیا۔

محمد عرفان کی جانب سے دائر درخواست میں سیکرٹری داخلہ، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل، چیف کمشنر اسلام آباد اور ہوم ڈیپارٹمنٹ کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیاگیا کہ قتل کے مقدمے میں 25سال قید کی سزا کاٹ رہا ہوں، متعدد بار سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو سپیریئر کلاس کی سہولیات فراہمی کی درخواست دی لیکن عملدرآمد نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہترین سہولیات حاصل ہیں، استدعا ہے اسے بھی وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔

