اڈیالہ جیل کے قیدی کا بانی پی ٹی آئی کو حاصل سہولیات فراہمی کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اڈیالہ جیل میں قید مجرم نے بانی تحریک انصاف کو فراہم کی گئی جیل سہولیات حاصل کرنے کیلئے اسلام آباد ہائیکورٹ سے رجوع کر لیا۔
محمد عرفان کی جانب سے دائر درخواست میں سیکرٹری داخلہ، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل، چیف کمشنر اسلام آباد اور ہوم ڈیپارٹمنٹ کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیاگیا کہ قتل کے مقدمے میں 25سال قید کی سزا کاٹ رہا ہوں، متعدد بار سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو سپیریئر کلاس کی سہولیات فراہمی کی درخواست دی لیکن عملدرآمد نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہترین سہولیات حاصل ہیں، استدعا ہے اسے بھی وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔