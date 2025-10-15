پی ٹی وی ملازمین کو اڑھائی سال سے کمیوٹیشن ادا نہیں کرسکے :سیکرٹری اطلاعات
اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کو آگاہ کیا گیا کہ کہ پی ٹی وی سکرین میں اصلاحات سے ویورشپ میں اضافہ ہوا۔
پی ٹی وی اب دنیا بھر کے ناظرین کی خبروں کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف منفی پراپیگنڈے کا مقابلہ کرے گا، کمیٹی اجلاس چیئرمین پولین بلوچ کی زیر صدارت ہوا ، کمیٹی نے ریاستی نشریاتی ادارے کے آپریٹنگ اور انتظامی اخراجات کو پورا کرنے کے کیلئے اضافی محصولات کی تلاش پر زور دیتے ہوئے وزارت اطلاعات سے کہا کہ وہ اپنے ملازمین سے متعلق بقایا مالی واجبات کی ادائیگی کے لئے حکومت کی طرف سے گرانٹ کی فراہمی کو آگے بڑھائے ۔سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ حکومت نے رواں مالی سال کے دوران اخراجات پور ے کرنے کے لئے 11 ارب د ئیے تاہم وزارت بقایا جات کی ادائیگی کے لیے گرانٹ کی فراہمی پر عمل پیرا ہے ،سیکرٹری اطلاعات نے بتایا کہ پی ٹی وی کے پنشنرز کی پنشن کبھی نہیں رکی ،پی ٹی وی میں مسئلہ صرف کمیوٹیشن کا ہے ۔پچھلے اڑھائی سال سے ہم ملازمین کو کمیوٹیشن ادا نہیں کرسکے ، وزیراعظم نے اس معاملے پر کمیٹی بنائی ہے ، رکن کمیٹی دانیال چودھری نے کہا کہ ہمیں پی ٹی وی میں ایسے چہروں کی ضرورت تھی جن کی وجہ سے ویورشپ میں اضافہ ہو،کمیٹی دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز (ترمیمی) بل 2025 پر بحث کے لئے زیر التواء کمیٹی نے بل کے موور کی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اپنی اگلی میٹنگ میں اس پر بحث کرنے کا فیصلہ کیا۔