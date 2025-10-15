صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  پاکستان
لاہور(دنیا نیوز)شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پائیدار امن وہی ہوگا جس میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو خوشحال اور محفوظ زندگی میسر ہو۔

اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ حقیقی پیش رفت صرف باہمی تعاون اور مسلسل مکالمے کے ذریعے ممکن ہے ۔ فریقین نے اعتراف کیا کہ فلسطین مسلمانوں، مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس سرزمین ہے ۔ شرکا نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ امن عمل کو آگے بڑھانے کیلئے مؤثر اقدامات کریں۔

