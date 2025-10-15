صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
پنجاب :رانا اقبال کو وزارت قانون منشا اللہ کو محکمہ لیبر کا قلمدان مل گیا

لاہور(اپنے نامہ نگارسے)پنجاب حکومت نے نئے شامل ہونے والے 2 صوبائی وزرا ء کو محکمے الاٹ کر دئیے۔

رانا محمداقبال کو وزارت قانون ،خواجہ منشا اللہ بٹ کو محکمہ لیبرکا  قلمدان سونپا گیا ہے، محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا۔دوسری جانب صوبائی وزیر فیصل کھوکھر سے وزارت لیبر کا قلمدان واپس لے لیا گیا ہے ،واضح رہے ایک روز قبل پنجاب کابینہ میں توسیع کے بعد دونوں نئے وزراء سے گورنر پنجاب سردار سلیم نے حلف لیا تھا۔علاوہ ازیں صہیب بھرت سے قانون کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
