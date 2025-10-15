پنجاب :رانا اقبال کو وزارت قانون منشا اللہ کو محکمہ لیبر کا قلمدان مل گیا
لاہور(اپنے نامہ نگارسے)پنجاب حکومت نے نئے شامل ہونے والے 2 صوبائی وزرا ء کو محکمے الاٹ کر دئیے۔
رانا محمداقبال کو وزارت قانون ،خواجہ منشا اللہ بٹ کو محکمہ لیبرکا قلمدان سونپا گیا ہے، محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا۔دوسری جانب صوبائی وزیر فیصل کھوکھر سے وزارت لیبر کا قلمدان واپس لے لیا گیا ہے ،واضح رہے ایک روز قبل پنجاب کابینہ میں توسیع کے بعد دونوں نئے وزراء سے گورنر پنجاب سردار سلیم نے حلف لیا تھا۔علاوہ ازیں صہیب بھرت سے قانون کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔