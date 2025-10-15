صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20 ایڈیشنل سیشن ججز سمیت 38 جوڈیشل افسروں کے تقرر و تبادلے

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کی منظوری سے ماتحت عدلیہ کے 20 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججوں،6 سینئر سول ججوں اور 12 سول ججوں کے تقرری و تبادلے کے احکامات جاری کر دیئے گئے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال کا تبادلہ خوشاب سے فیصل آباد،انوار اللہ کا کہروڑ لعل عیسن سے فیصل آباد،فیصل جمیل کا سلانوالی سے گوجرانوالہ ،افضال حسین کا گوجر خان سے کامونکے ،انجم ممتاز ملک، محمد نعیم کا راجن پور سے ساہیوال،گل عباس کا ڈیرہ غازی خان سے ساہیوال،محمد شفیق کا سمندری سے چیچہ وطنی ،خلیل احمد خان کا بھکر سے اوکاڑہ،محمد عاصم کا لاہور سے اوکاڑہ،محمد ریاض کابھکر سے اوکاڑہ،اسحاق احمد کا صادق آباد سے ملتان،محمد الیاس کا پھالیہ سے ملتان،احمد ارشد محمود کاکلر سیداں سے راولپنڈی،محمد اشرف کا ساہیوال سے راجن پور،معین کھوکھر کاساہیوال سے راجن پور،سید جہانگیر علی کاساہیوال سے ڈیرہ غازی خان،اعجاز رضا کاچیچہ وطنی سے سمندری اورنوید خالق کا سرگودھا سے سلانوالی تبادلہ کردیا گیا۔

سینئر سول جج شہزاد احسان بٹ کا تبادلہ خوشاب سے فیصل آباد، امین شہزاد کا فیصل آبادسے خوشاب ،علی قذافی کاجہلم سے ملتان،منزہ عاصم کا ملتان سے جہلم،محمد اسماعیل کا بھکر سے ملتان اور محمد احمد کا ملتان سے بھکر تبادلہ کردیا گیا۔اسی طرح سول جج نذر عباس کا کھاریاں سے فیصل آباد،عدنان احمد کا شاہ کوٹ سے فیصل آباد،محمد راشد کا بورے والہ سے فیصل آباد،نوید احمد کا کبیر والہ سے فیصل آباد،اظہر جاوید کا راولپنڈی سے ملتان، ابوبکر نوید کا گوجرانوالہ سے ملتان،محمد ذوالقرنین کا جڑانوالہ سے راولپنڈی،طارق محمود کا لاہور سے راولپنڈی،طلال ارشد کا قصور سے راولپنڈی،عادل سرور سیال کا راولپنڈی،زرتاشہ بگٹی کا جام پور سے گوجرانوالہ اورمحمد اشرف کا گوجرانوالہ سے جام پور تبادلہ کردیا گیا۔

