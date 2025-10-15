ترکیہ ، آذربائیجان کے سپیکرز کی پنجاب اسمبلی آمد، تعاون بڑھانے پر اتفاق
دفاعی شعبے میں تعاون مزید بڑھانا چاہئے :ملک محمد احمد ،معزز مہمانوں سے گفتگو ڈاکٹر نعمان ،صاحبہ غفارواکی مزارِ اقبال پر حاضری، شاعرِ مشرقؒ کو خراجِ عقیدت
لاہور (سیاسی نمائندہ،اے پی پی)گرینڈ نیشنل اسمبلی ترکیہ کے سپیکر پروفیسر ڈاکٹر نعمان کورتولموش اور آذربائیجان کی سپیکر صاحبہ غفاروا اپنے پارلیمانی وفود کے ہمراہ منگل کو پنجاب اسمبلی پہنچے ، جہاں ان کا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، ڈپٹی سپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ، اراکین اسمبلی سارہ احمد، اسماء احتشام، رانا محمد ارشد، سیکرٹری جنرل عامر حبیب اور سیکرٹری پارلیمانی امور خالد محمود نے پرتپاک استقبال کیا ۔بعد ازاں سپیکر پنجاب اسمبلی سے دونوں برادر ممالک کے سپیکرز نے چیمبر میں ملاقات کی اور مختلف امور پرتبادلہ خیال کیا ۔اس موقع پر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے عوام اخوت، دوستی اور محبت کے اٹوٹ رشتے میں منسلک ہیں ،تینوں ممالک کو دفاعی شعبے میں تعاون مزید بڑھانا چاہئے ۔
سپیکر آذربائیجان نے کہا کہ آذربائیجان44 روزہ جنگ میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر ہمیشہ شکر گزار رہے گا، تجارت اور تعاون کا مستقل طور پر فروغ پانا ضروری ہے ۔ترک سپیکرنے کہا کہ مشترکہ دفاعی اور عسکری تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے ۔اس موقع پر معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں ۔بعدازاں دونوں ممالک کے سپیکرز نے ملک محمد احمد خان کے ہمراہ مزارِ اقبال پر حاضری دی اور بادشاہی مسجد کا دورہ بھی کیا ،انہوں نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے ، فاتحہ خوانی کی اور شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کی فکری خدمات کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا ۔ قبل ازیں پروفیسر ڈاکٹر نعمان کورتولموش اور صاحبہ غفاروا اپنے اپنے وفود کے ہمراہ خصوصی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچے تو سپیکر پنجاب اسمبلی نے ایئرپورٹ پربھی ان کا پرتپاک استقبال کیا اور گلدستے پیش کئے ۔