سعد رضوی کے گھر سے کروڑوں کی کرنسی، سونا برآمد : پولیس
50ہزار بھارتی روپے سمیت 14کروڑ کی نقدی ، 6کروڑ 34لاکھ کا سونا شامل دفاتر ،سٹورز پر چھاپے ، اسلحہ ،ڈیجیٹل ڈیوائسز ضبط، بینک اکاؤنٹس منجمد سعد اور انس کا سراغ مل گیا،سوشل میڈیا پرانتشار پھیلانے پر 57 گرفتار
لاہور،اسلام آباد،گوجرانوالہ،مریدکے (اپنے نامہ نگار سے ،اپنے کامرس رپورٹر سے ،کرائم رپورٹر، خصوصی رپورٹر،نمائندگان دنیا)قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سربراہ تحریک لبیک سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کا سراغ لگا لیا،پولیس ذرائع کے مطابق حکام نے دونوں بھائیوں سے کہا ہے کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کردیں،اگر انہوں نے خود کو قانون کے حوالے نہ کیا توجلد دونوں کوگرفتار کرلیا جائے گا۔ پنجاب پولیس نے پچھلے دنوں سعد رضوی کے گھر پر چھاپے کے دوران برآمد ہونے والے سامان کی تفصیل بھی جاری کردی۔پولیس کے مطابق سعد رضوی کے گھر سے چھاپے کے دوران ملکی و غیر ملکی کرنسی، طلائی زیورات، قیمتی گھڑیاں، پرائز بانڈز اور دیگر قیمتی سامان برآمد ہوا۔نقدی اور زیورات کی مالیت کروڑوں میں ہے ، سعد رضوی کے گھر سے 14 کروڑ 44 لاکھ کی پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی۔غیرملکی کرنسی میں 50 ہزار کی بھارتی کرنسی بھی شامل ہے ۔جبکہ 2885 یورو، 8592 سعودی ریال، 4250 پاؤنڈز، 2500 ہانگ کانگ ڈالر، 200 کینیڈین ڈالر، 1440 درہم، 5200 شامی کرنسی، 84 ملیشین رنگٹ، ایک امریکی ڈالر اور 25 عراقی دینار برآمد ہوئے ہیں۔
برآمد غیرملکی کرنسی کی مالیت 25 لاکھ روپے سے زیادہ ہے ۔پنجاب پولیس کے مطابق سعد رضوی کے گھر سے 6 کروڑ 34 لاکھ سے زائد مالیت کا قریباً دو کلو(1922 گرام )سونا اور 898 گرام چاندی برآمد کی ہے ۔پنجاب حکومت کی جانب سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ اِن اثاثوں کے ذرائع کیا ہیں اور آیا یہ ‘صدقات اور خیرات کا پیسہ تھا؟’۔ پنجاب حکومت نے کہا کہ ‘ایک مدرسے کے مولوی کے گھر سونے کی اینٹیں کہاں سے آئیں؟ پولیس نے تحریک لبیک کے متعدد کارکنوں اور عہدیداروں کے دفاتر اور سٹورز پر بھی چھاپے مارے ۔پولیس نے کارروائی کے دوران اسلحہ، ڈیجیٹل ڈیوائسز اور دستاویزات قبضے میں لیں، ضبط سامان میں لیپ ٹاپس، ہارڈ ڈرائیوز، موبائل فونز، سوشل میڈیا ڈیٹا، پارٹی لٹریچر، چندہ رجسٹر، تنظیمی مواد ،حساس نوعیت کی ویڈیوز اور رابطے شامل ہیں۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے )نے ریاست مخالف احتجاجوں اور تشدد آمیز سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر مذہبی جماعت کے خلاف قانونی و مالیاتی کارروائیوں کا آغاز کر دیا،شواہد کی بنیاد پر مذہبی جماعت کے متعدد اور اہم عہدیداروں اور کارکنوں کے اکاؤنٹس اور اثاثہ جات کی جانچ پڑتال کی جارہی ہے جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے متعدد بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا ہے جو مبینہ طور پر پر تشدد احتجاجات کے لیے فنڈنگ میں استعمال ہو رہے تھے ، ایف آئی اے حکام کے مطابق فنڈنگ اور مالی معاونت میں ملوث اہم افراد کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کا عمل جاری ہے ۔
حکومت نے ٹی ایل پی واقعے پر جعلی خبروں کیخلاف سخت ایکشن کا اعلان کرتے ہوئے مرکزی کرداروں کی فہرست تیار کرلی ۔فیک نیوز نیٹ ورک بے نقاب ہوگیا ،ملوث افراد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے ، ڈیپ فیک لیب ایکٹو، جعلی ویڈیوز/ آڈیوز کی فارنزک جانچ شروع کردی گئی۔سوشل پلیٹ فارمز کو نوٹس کرکے کہا گیا کہ فیک مواد 24 گھنٹے میں ہٹایا جائے ، بار بار خلاف ورزی پر اکاؤنٹس کی مستقل معطلی کی سفارش کی گئی۔عوام کو وارننگ دی گئی کہ غیر مصدقہ ویڈیو/ کلپ شیئر کرنے پر بھی کارروائی ممکن ہے ، ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز جھوٹ پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ، اوورسیز نیٹ ورک کی ٹریسنگ، سفارت خانوں کے ذریعے سخت اقدامات زیر غور ہیں۔بیرونِ ملک ملوث افراد کی انکوائری، قانونی اور سفارتی کارروائی کی تیاری ہے ، ریڈ نوٹس/ بین الاقوامی تعاون کے آپشنز پر مشاورت کی جا رہی ہے ، چینلز اور بلاگرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی مواد نشر کرنے سے پہلے دہری تصدیق لازمی کریں۔گمراہ کن ہیش ٹیگز اور ٹرول سیلز کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشن کیا جائے گا، ٹرانزیکشنز کی سکریننگ شروع کردی گئی، ہنگامی حالات میں افواہ بازی پر اضافی سزائیں لاگو ہوں گی۔صوبائی فوکل پرسنز نامزد کردئیے گئے ، فوری ری ایکشن اور کانٹر میسجنگ، سرکاری ہیلپ لائن 1919 پر فیک نیوز رپورٹ کریں، شناخت خفیہ رہے گی۔مرید کے احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والے افراد کیخلاف بھی کریک ڈائون جاری ہے۔
لاہور، قصور، کامونکی، گوجرانوالہ اور شیخوپورہ میں مزید109شر پسندوں کے واٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹس ٹریس کر لیے گئے ، شیخوپورہ کے شہر مرید کے میں احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والے 57 افراد کو گرفتار بھی کرلیا گیا۔شرپسندوں کی گرفتاری کیلئے کریک ڈاؤن کا دوسرا مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا،250سے زائد شرپسندوں کی فہرست مرتب کی جا چکی ہے ۔پولیس حکام کے مطابق توڑ پھوڑ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ، ٹی ایل پی رہنما ؤں اور پرتشدد مظاہرین کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور نے ٹی ایل پی آپریشن کے ذمہ داروں کیخلاف کارروائی اور زخمیوں کے بہتر علاج معالجے کیلئے دائر درخواست پر فریقین سے 23 اکتوبر کو جواب طلب کرلیا۔جبکہ احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کے کیس میں لاہور اور گردو نواح میں اب تک مظاہرین کے خلاف پولیس کی مدعیت میں 20 مقدمات درج کیے جاچکے ہیں۔یہ مقدمات اسلام پورہ، نیوانارکلی،بھاٹی گیٹ، شفیق آباد گوالمنڈی، بادامی باغ، شاہدرہ، شاہدرہ ٹائون، نواں کوٹ اور مریدکے سٹی تھانہ میں درج کئے گئے ہیں جبکہ پولیس 40 افراد کو حراست میں لے چکی ہے جبکہ دیگر شہروں میں بھی مقدمات درج کئے گئے ہیں۔
پولیس نے شیخوپورہ فیکٹری ایریا کے ایس ایچ او شہزاد نواز کی ہلاکت کی ایف آئی آر مذہبی جماعت کے مرکزی قائدین کے خلاف درج کر لی ۔پولیس نے اسی جماعت سے منسلک سات مدارس بھی جنوبی پنجاب کے شہر وہاڑی میں سیل کر دئیے ۔لاہور کی انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے ٹی ایل پی کے ابراہیم، حسنین، حافظ محمد نعیم، محمد پرویز سمیت 60سے زائد کارکنوں کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ادھر راولپنڈی میں بھی تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی سمیت 21 رہنماؤں اور 35 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ روات میں انسدادِ دہشت گردی ایکٹ، اقدامِ قتل، ڈکیتی اور عوام کو اکسانے سمیت سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق قاری ابرار نے فائرنگ کی جس سے ایک اہلکار بلٹ پروف جیکٹ کے باعث محفوظ رہا جبکہ قاری دانش اور دیگر نے ایک اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا کر آنسو گیس کے شیل چھین لیے ،پولیس نے موقع سے کیلوں والے ڈنڈے ، پٹرول بم، ٹی ایل پی کے جھنڈے اور گولیوں کے خول برآمد کر لیے ۔ دوسری طرف فیصل آباد میں تھانہ سول لائن اور جھنگ بازار میں 54 مظاہرین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ، تھانہ سول لائن میں 23 نامزد اور 6 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار میں 5 نامزد اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔
بورے والا کے تھانہ صدر میں 13 نامزد 200 نامعلوم ملزموں کے خلاف دہشتگردی،اقدام قتل و دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔قصورکے تھانہ مصطفی آباد اور الہ آباد میں بھی مقدمات درج کر لئے گئے ۔رحیم یارخان میں پولیس نے مذہبی جماعت کے ضلعی قائدین سمیت 200سے زائد کارکنوں کے خلاف انسداددہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلیے ’ 2 گرفتار دیگرکی گرفتاری کیلئے گھروں پرچھاپے مارے گئے ،احتجاج میں شریک زیادہ تر عہدیدار،کارکن روپوش ہوگئے ۔ دریں اثنا تحریک لبیک پاکستان کے رکن مرکزی شوریٰ مفتی وزیر احمد نے اپنے ویڈیو پیغام میں 17 اکتوبر کے احتجاج کی کال واپس لینے کا اعلان کردیا اور کہا 17 اکتوبر کو شہدا ٹی ایل پی اور شہدا غزہ کے ایصال ثواب کے طور پر منائیں گے ۔منگل کو کسی بھی جگہ پر کوئی احتجاج رپورٹ نہیں ہوا ۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سے نکلنے والی تمام موٹرویز بشمول اسلام آباد، سیالکوٹ اور عبدالحکیم کھلی اور ان پر ٹریفک رواں رہی۔مریدکے شہر میں بھی ضلعی انتظامیہ نے سڑک پر موجود جلی ہوئی گاڑیاں ہٹا دیں۔
مریدکے ضلعی انتظامیہ کے مطابق مظاہرین نے ستھرا پنجاب پروجیکٹ کی کئی گاڑیوں کو آگ لگائی تھی جس کے بعد نقصان کے تخمینے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے ۔ لاہور سیف سٹی انتظامیہ کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں صرف ایک سمن آباد سے چوک یتیم خانہ پر سڑک بند ہے ۔اسی طرح پنجاب ماس ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بھی لاہور میں میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین، سپیڈو بس اور الیکٹرو بس کے آپریشنز بحال کر دئیے ہیں۔ یہ تمام سروسز جمعے سے تعطل کا شکار تھیں۔ راولپنڈی میں میٹرو بس جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے ۔ تاہم اب بھی جڑواں شہروں اور مارچ کے مجوزہ روٹ پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے ۔اسلام آباد ٹریفک پولیس کے مطابق جناح سکوائر کو بدستور ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا ہے ، جبکہ ریڈ زون میں داخلے کے لئے صرف مارگلہ روڈ کو کھلا رکھا گیا ہے ۔