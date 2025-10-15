کوئی مقدمہ ہے نہ سفری پابندی
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان نے رکن قومی اسمبلی زین قریشی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور واچ لسٹ سے نام نکالنے سے متعلق درخواست میں وفاقی پولیس اور ایف آئی اے کی جانب سے رپورٹ جمع ہو جانے پر درخواست نمٹا دی۔
گزشتہ روزسماعت کے دوران زین قریشی کے وکیل علی بخاری عدالت پیش ہوئے جبکہ وفاقی پولیس کی جانب سے ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ اور ایف آئی اے کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر لاء محمد وقاص رسول نے رپورٹس جمع کرائیں ۔ وفاقی پولیس کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے کسی بھی تھانے میں زین قریشی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں جبکہ ایف آئی اے نے بتایا کہ 27 اپریل 2024 سے زین قریشی کا نام کسی سٹاپ لسٹ یا واچ لسٹ میں فعال نہیں۔