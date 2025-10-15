ضمانت درخواستیں : ریکارڈ پھر پیش نہ کیا
لاہور (عدالتی رپورٹر) انسداد دہشتگردی عدالت لاہور میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے تین مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔۔۔
پراسیکیوشن نے گزشتہ روز بھی مقدمات کا ریکارڈ پیش نہ کیا ،سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے شاہ محمود قریشی کی زمان پارک ،مغلپورہ سمیت دیگر جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں ضمانت کیلئے دائر درخواستوں کی سماعت کی، عدالت میں گزشتہ روز بھی مقدمات کا ریکارڈ پیش نہ کیا گیا۔ ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ لاء اینڈ آرڈر کی صورتحال کے باعث ریکارڈ پیش نہیں ہو سکتا ،عدالت نے آئندہ سماعت پر پراسیکیوشن کو تینوں مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے وکلاء کو بھی دلائل کیلئے طلب کرلیا۔