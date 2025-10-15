صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمانت درخواستیں : ریکارڈ پھر پیش نہ کیا

  • پاکستان
ضمانت درخواستیں : ریکارڈ پھر پیش نہ کیا

لاہور (عدالتی رپورٹر) انسداد دہشتگردی عدالت لاہور میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے تین مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔۔۔

 پراسیکیوشن نے گزشتہ روز بھی مقدمات کا ریکارڈ پیش نہ کیا ،سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے شاہ محمود قریشی کی زمان پارک ،مغلپورہ سمیت دیگر جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں ضمانت کیلئے دائر درخواستوں کی سماعت کی، عدالت میں گزشتہ روز بھی مقدمات کا ریکارڈ پیش نہ کیا گیا۔ ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ لاء اینڈ آرڈر کی صورتحال کے باعث ریکارڈ پیش نہیں ہو سکتا ،عدالت نے آئندہ سماعت پر پراسیکیوشن کو تینوں مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے وکلاء کو بھی دلائل کیلئے طلب کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکی شہری نے وزنی کدو کاشت کرکے عالمی چیمپئن شپ جیت لی

مہنگائی سے تنگ نوجوان فلیٹ چھوڑ کر وین میں رہنے لگا

ایک وقت میں 17عورتوں سے عشق لڑانے والا پادری پکڑا گیا

ناشتہ نہ کرنا دل کی صحت کیلئے خطرے کی گھنٹی

سوشل میڈیا بچوں کی ذہانت کم کر رہا :نئی امریکی تحقیق

برطانیہ:ڈائنو سار کے قدموں کی سب سے بڑی دریافت

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak