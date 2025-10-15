صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹانگ ٹوٹ گئی

  • پاکستان
کراچی(سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک)700 سے زیادہ فلموں میں فن کے جوہر دکھانے والے عالمی شہرت یافتہ اداکار مصطفیٰ قریشی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کے بعد وہ 6 ہفتے تک گھر سے نہیں نکل سکتے۔

لیجنڈری اداکار مصطفیٰ قریشی نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد گھر کے باہر واک کر رہا تھاکہ ٹوٹی ہوئی سڑک میں پاؤں پھنس گیا اور میں بری طرح گرا، سر سڑک سے ٹکرایا اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، آنکھ بچ گئی۔انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے کہ وہ شہر کی سڑکیں بنا دیں۔مصطفیٰ قریشی نے بتایا کہ مجھے رضا ربانی کی کتاب کی تقریب میں جانا تھا، مگر نہیں جا سکا۔خاندانی ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نے مصطفیٰ قریشی کو 6 ہفتے آرام کامشورہ دیا ہے ۔اس دوران وہ تمام سماجی سرگرمیاں معطل رکھیں گے ۔فلمی ستاروں اور مداحوں نے مصطفی قریشی کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ شہر کی ٹوٹی سڑکوں پر توجہ دی جائے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔

