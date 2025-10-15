پنجاب : ڈیلی ویجرزکی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری
لاہور(آئی این پی)پنجاب حکومت نے ڈیلی ویجرز کی تنخواہوں میں اضافے کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ایچ آر کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ہنرمند، نیم ہنرمند اور غیر ہنرمند (نان سکلڈ) مزدوروں کی نئی اجرتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔
جس کے مطابق ہنرمند ڈیلی ویجرز کی روزانہ کی اجرت 1ہزار975روپے جبکہ ماہانہ تنخواہ 45 ہزار 945 روپے ہوگی۔ نیم ہنرمند افراد کی روزانہ اجرت 1 ہزار 558 روپے اور ماہانہ 43 ہزار 108 روپے ،نان سکلڈ افراد کیلئے روزانہ کی اجرت 1 ہزار 538 روپے اور ماہانہ تنخواہ 40 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ۔ پنجاب حکومت نے چند روز قبل تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا۔