9مئی :یاسمین راشد و دیگر کیخلاف کیس کے گواہ آج طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر ،عدالتی رپورٹر)انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے سمیت 2 مقدمات کے جیل ٹرائل میں بیانات پر جرح کیلئے آج گواہان کوطلب کر لیا۔
پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمہ کا ٹرائل حتمی مرحلہ میں داخل ہوچکا ، جرح مکمل ہونے اور حتمی بحث کے بعد فیصلہ سنا دیا جائیگا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری و دیگر زیر حراست رہنماؤں کی جیل میں حاضری مکمل کی گئی، پی ٹی آئی رہنماؤں پر کارکنان کو بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام ہے ۔مذکورہ دنوں مقدمات کی سماعت کے د وران گزشتہ روز گواہان اور وکلاء کے پیش نہ ہونے کے باعث کارروائی نہ ہو سکی ، عدالت نے سماعت آج تک ملتوی کر دی۔