صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9مئی :یاسمین راشد و دیگر کیخلاف کیس کے گواہ آج طلب

  • پاکستان
9مئی :یاسمین راشد و دیگر کیخلاف کیس کے گواہ آج طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر ،عدالتی رپورٹر)انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے سمیت 2 مقدمات کے جیل ٹرائل میں بیانات پر جرح کیلئے آج گواہان کوطلب کر لیا۔

پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمہ کا ٹرائل حتمی مرحلہ میں داخل ہوچکا ، جرح مکمل ہونے اور حتمی بحث کے بعد فیصلہ سنا دیا جائیگا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری و دیگر زیر حراست رہنماؤں کی جیل میں حاضری مکمل کی گئی، پی ٹی آئی رہنماؤں پر کارکنان کو بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام ہے ۔مذکورہ دنوں مقدمات کی سماعت کے د وران گزشتہ روز گواہان اور وکلاء کے پیش نہ ہونے کے باعث کارروائی نہ ہو سکی ، عدالت نے سماعت آج تک ملتوی کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak