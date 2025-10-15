صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کل ہونگے ، پولنگ کے انتظامات مکمل

  • پاکستان
سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کل ہونگے ، پولنگ کے انتظامات مکمل

لاہور(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کل (جمعرات) 16 اکتوبر کو ہونگے ،امیدواروں کی مہم آخری مرحلے میں داخل ، پولنگ کے تمام انتظامات مکمل ، 13 نشستوں پر ملک بھر سے 34امیدوار مدمقابل ہونگے۔

 صدارت کیلئے عاصمہ جہانگیر انڈیپنڈنٹ گروپ کے ہارون الرشید اور حامد خان پروفیشنل گروپ کے توفیق آصف کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا، سیکرٹری کے عہدے کیلئے میاں عرفان اکرم اور ملک زاہد اسلم اعوان مدمقابل ہیں ،ایڈیشنل سیکرٹری کیلئے قاضی غلام دستگیر اور سردار طارق حسین کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے ، فنانس سیکرٹری کیلئے تنویر چودھری اور سائرہ خالد راجپوت، نائب صدر ( پنجاب)کی نشست پر محمد حبیب قریشی، ارشد حسین اور خالد مسعود سندھو کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے ،دیگرامیدواروں میں نائب صدر بلوچستان کیلئے لیاقت ترین، رحمت اللہ صدوزئی،نائب صدر کے پی کیلئے فضل شاہ محمود اور حبیب قریشی،نائب صدر سندھ ملک خوشحال اور محمد لطف اللہ آرائیں شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak