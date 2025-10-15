سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کل ہونگے ، پولنگ کے انتظامات مکمل
لاہور(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کل (جمعرات) 16 اکتوبر کو ہونگے ،امیدواروں کی مہم آخری مرحلے میں داخل ، پولنگ کے تمام انتظامات مکمل ، 13 نشستوں پر ملک بھر سے 34امیدوار مدمقابل ہونگے۔
صدارت کیلئے عاصمہ جہانگیر انڈیپنڈنٹ گروپ کے ہارون الرشید اور حامد خان پروفیشنل گروپ کے توفیق آصف کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا، سیکرٹری کے عہدے کیلئے میاں عرفان اکرم اور ملک زاہد اسلم اعوان مدمقابل ہیں ،ایڈیشنل سیکرٹری کیلئے قاضی غلام دستگیر اور سردار طارق حسین کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے ، فنانس سیکرٹری کیلئے تنویر چودھری اور سائرہ خالد راجپوت، نائب صدر ( پنجاب)کی نشست پر محمد حبیب قریشی، ارشد حسین اور خالد مسعود سندھو کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے ،دیگرامیدواروں میں نائب صدر بلوچستان کیلئے لیاقت ترین، رحمت اللہ صدوزئی،نائب صدر کے پی کیلئے فضل شاہ محمود اور حبیب قریشی،نائب صدر سندھ ملک خوشحال اور محمد لطف اللہ آرائیں شامل ہیں۔