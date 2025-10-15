پنجاب :جیلوں میں پہلی دفعہ قیدیوں کی تعداد 70ہزار سے متجاوز
گنجائش سے 90 فیصد زائد قیدی پابند سلاسل،2ماہ میں 7 ہزار اضافہ ریکارڈ کیمپ جیل میں 2ہزار کی جگہ7ہزار200قیدی ،نئی جیلیں بنانا ضروری
لاہور (کرائم رپورٹر )پنجاب کی جیلیں قیدیوں سے بھر گئیں ،گنجان آباد جیلوں میں قیدیوں کو سانس لینے میں بھی دشواری ،پہلی دفعہ قیدیوں کی تعداد 70ہزار سے تجاوز کرگئی۔تفصیلات کے مطابق لاہور کی دونوں جیلوں سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں گنجائش سے 90 فیصد زیادہ قیدی پابند سلاسل ہیں۔45 جیلوں میں 38ہزار377قیدی رکھنے کی گنجائش ہے جبکہ 72ہزار176قیدی رکھے گئے ہیں،ان میں 70ہزار مرد ،1360 خواتین جبکہ 893 کم عمر قیدی ہیں۔گزشتہ 2ماہ میں قیدیوں کی تعداد میں 7 ہزار ریکارڈ اضافہ ہوا ،کیمپ جیل لاہور میں 2 ہزار قیدی رکھنے کی گنجائش ہے لیکن وہاں 7ہزار200 قیدی بند ہیں۔
سب سے زیادہ 8ہزار184 قیدی اڈیالہ جیل میں بند ہیں حالانکہ وہاں صرف 2ہزار174 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے ،جیلوں میں گنجائش سے زائد قیدیوں کی وجہ سے بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہے ،اسیروں کی بڑھتی تعداد کو موجودہ بیرکس میں ایڈجسٹ کیا جارہا ہے ۔جیل حکام کے مطابق گزشتہ دوسال کے دوران 58ہزار سے بڑھ کر 63ہزار سے 65ہزار تک قید ی ہو گئے تھے ،تاہم گزشتہ دوماہ کے دوران حیران کن طور پر 7 ہزار سے زائد قیدیوں کا اضافہ ہوا،قیدیوں کی بڑھتی تعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے بڑے شہروں میں نئی جیلیں بنانا پڑیں گی۔