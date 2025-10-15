صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈرل بورڈ:میٹرک اور انٹرکاپرانانصاب ختم،نیاجاری

فیڈرل بورڈ:میٹرک اور انٹرکاپرانانصاب ختم،نیاجاری

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد نے میٹرک اور انٹر میڈیٹ کا پرانا نصاب ختم کر کے نیا نصاب جاری کر دیا ہے جس کا اطلاق فی الفور ہوگا۔۔۔

 اس حوالے سے جاری نوٹی فکیشن میں تعلیمی اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نیا نصاب وفاقی تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ سے حاصل کر کے نافذ کریں۔نوٹی فکیشن میں بتایا گیا ہے کہ نیا نصاب جدید تقاضوں کے مطابق تیار کیا گیا ہے ، نیا نصاب طلبہ کی علمی اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔وفاقی تعلیمی بورڈ حکام کے مطابق نیا نصاب فیڈرل بورڈ سے منسلک ملک بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں یکساں نافذ ہو گا، تمام منسلک سکولوں اور کالجوں کو فوری عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے ۔

