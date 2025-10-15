میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلہ ٹیسٹ 26 اکتوبر کو ہوگا
ملک بھرمیں34،الریاض سعودیہ میں ایک سنٹرقائم، 140125امیدوار پی ایم ڈی سی یونیورسٹیوں کو ایم ڈی کیٹ امتحان کی پالیسی اور ڈھانچہ دے چکی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی )ترجمان کے مطابق ایم ڈی کیٹ کا امتحان 26اکتوبر 2025 (اتوار) کو منعقد کیا جائے گا ،میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ(ایم ڈی کیٹ) 2025کے لیے مجموعی 140125 درخواست دہندگان کو رجسٹر کیا گیا ہے ،امتحان ملک بھر میں 35مقامات پر منعقد کیا جائے گا ،جس میں ایک بین الاقوامی مرکز یعنی الریاض (سعودی عرب) بھی شامل ہے ،یہ ٹیسٹ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور، سکھر آئی بی اے یونیورسٹی، خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور، بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کوئٹہ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، اسلام آباد میں منعقد ہو گا،پی ایم اینڈ ڈی سی کے بیان کے مطابق ایم ڈی کیٹ کا امتحان وفاقی اور صوبائی حکام کی جانب سے نامزد کردہ یونیورسٹیوں کے ذریعے لیا جائے گا، نہ کہ پی ایم اینڈ ڈی سی کے ذریعے ، تاہم پی ایم ڈی سی نے ایک ریگولیٹر کے طور پر اور اپنے قانونی مینڈیٹ کے مطابق تمام امتحانات منعقد کرنے والی یونیورسٹیوں کو ایم ڈی کیٹ امتحان کی پالیسی اور ڈھانچہ پہلے سے دے دیا ہے ، جس میں یونیفارم، قومی آئٹم بینک تک رسائی بھی شامل ہے ،امتحان دینے والی تمام یونیورسٹیاں اس بات کو یقینی بنانے کی پابند ہیں کہ پیپر سیٹنگ، ڈویلپمنٹ اور پرنٹنگ کے دوران پی ایم ڈی سی کے معیارات پر سختی سے عمل کیا جائے ،یونیورسٹیاں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ امیدواروں کو امتحان سے 7روز قبل ان کے ایڈمٹ کارڈز/رول نمبر سلپس موصول ہوجائیں، یونیورسٹی ایم ڈی کیٹ 7 دنوں کے اندر باضابطہ طور پر اس کا اعلان کرے گی۔