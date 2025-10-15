توشہ خانہ ٹو کیس میں پراسیکیوشن ٹیم کے حتمی دلائل مکمل
راولپنڈی، اسلام آباد(خبر نگار، اپنے نامہ نگار سے)سپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت آج (بدھ) تک ملتوی کر دی۔ اڈیالہ جیل میں دوران سماعت پراسیکیوشن ٹیم نے اپنے حتمی دلائل مکمل کر لیے۔
جیل ٹرائل کے دوران مرکزی وکلاء صفائی عدالت میں پیش نہ ہوئے تاہم عدالت نے اپنی کارروائی جاری رکھی عدالت نے وکلاء صفائی کو آج حتمی دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی، بشریٰ بی بی کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ نومبر کے احتجاج کے مقدمات میں انسداد دہشتگری عدالت نے بشریٰ بی بی کی 29 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 4 نومبر تک توسیع کر دی ۔وکلاء صفائی مصروفیت کے باعث پیش نہ ہوسکے ۔ جج امجد علی شاہ نے آئندہ تاریخ پر تمام 29 مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ۔ ادھر عدالت نے نومبر میں احتجاج کے تھانہ صادق آباد کے مقدمہ میں عدم حاضری پر ملزمہ علیمہ خان کے ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے اور پولیس کو وارنٹ پر عملدرآمد کا حکم جاری کیا۔وکلا صفائی نے علیمہ خان کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دائر کی، پراسیکیوٹر نے مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے کہا ملزمہ دانستہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہیں۔ عدالت نے فردِ جرم عائد کرنے کی کارروائی آئندہ سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔
انسداددہشتگردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے 4 اکتوبر اور 26 نومبر کے احتجاج پر تھانہ نون کے مقدمہ میں طلبی کے باوجود مسلسل غیر حاضر کارکنان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کردی۔ عدالت نے سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے تھانہ ترنول کے مقدمہ کی سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی ۔ تھانہ کوہسار کے مقدمہ میں نامزد تمام ملزمان کے پیش نہ ہونے پرعدالت نے سخت برہمی کا اظہارکیا۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا تمام راستے بند تھے ۔ عدالت نے سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کردی۔ تھانہ نون کے اسلحہ برآمدگی کیسز کی سماعت بھی 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف متنازعہ ٹویٹس کے کیسز میں استغاثہ کے گواہ طلب کرتے ہوئے سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی ۔ادھر اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان نے رکن قومی اسمبلی زین قریشی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور واچ لسٹ سے نام نکالنے کی درخواست پر اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کی رپورٹ جمع ہو جانے پر نمٹا دی ۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے کسی تھانے میں زین قریشی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ۔ ایف آئی اے کی رپورٹ میں بتایا گیا نام سٹاپ لسٹ یا واچ لسٹ میں شامل نہیں۔