ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ :بجلی 8پیسے فی یونٹ مہنگی
بجلی صارفین سے وصولی اکتوبر کے بلوں میں کی جائے گی ،نوٹیفکیشن جاری
اسلام آباد (دنیا نیوز )کراچی سمیت ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کردی گئی۔نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 8 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے ۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ اگست 2025 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں کیا گیا، حکومتی پالیسی گائیڈ لائنز کے مطابق اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا کہ بجلی صارفین سے وصولی اکتوبر کے بلوں میں کی جائے گی، سی پی پی اے نے اگست کی ایڈجسٹمنٹ میں 19 پیسے فی یونٹ کا اضافہ مانگا تھا۔