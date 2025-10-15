صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی وفد کا دورہ افغانستان ملتوی،دفتر خارجہ کی تصدیق

  • پاکستان
پاکستانی وفد کا دورہ افغانستان ملتوی،دفتر خارجہ کی تصدیق

اسلام آباد(آئی این پی)پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد کا افغانستان کا دورہ اچانک ملتوی کر دیا گیا۔ وفد نے اتوار کو کابل کے دورے پر روانہ ہونا تھا۔۔۔

 جس کا مقصد افغان حکام کے ساتھ دہشت گردی، سرحدی سکیورٹی اور علاقائی استحکام سے متعلق امور پر بات چیت تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں چار رکنی وفد میں اعلیٰ سکیورٹی حکام بھی شامل تھے ۔ دفتر خارجہ نے دورے کے موخر ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ افغان سفارت خانے کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak