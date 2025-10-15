سوات :نامعلوم افراد کا انسداد پولیو ٹیم پرحملہ، لیویز اہلکار شہید
فائرنگ سے عبدالکبیر موقع پر دم توڑ گئے ، خواتین پولیو ورکرزمحفوظ رہیں
پشاور،اسلام آباد (اے پی پی)سوات میں قومی انسدادِ پولیو مہم کے دوران ڈیوٹی پر مامور سوات لیویز فورس کے اہلکار عبدالکبیر کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کرکے شہید کر دیا۔ دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف نے حملے کی شدید مذمت کی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق سوات کی تحصیل مٹہ میں بیاکند روڈ اینزرگے ڈاگ کے علاقے میں پولیو ٹیم معمول کے مطابق گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی تھی کہ اس دوران نامعلوم افراد نے پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور سوات لیویز فورس کے اہلکار عبدالکبیر پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں وہ دم توڑ گئے ،فائرنگ سے خواتین پولیو ورکرز محفوظ رہیں جبکہ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے ۔
ڈپٹی کمشنر سوات سلیم جان مروت نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک بزدلانہ اور انسانیت سوز عمل ہے ، انسدادِ پولیو مہم بغیر کسی تعطل کے جاری رہے گی ۔انہوں نے شہید کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری طرف وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے لیویز اہلکار عبد الکبیر کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کے خاتمے کی اہم عوامی خدمت کرنے والوں پر دہشتگرد حملہ ناقابلِ برداشت ہے ، دہشتگردوں کی اس قسم کی مزاحمت کے باوجود انسداد پولیو مہم جاری رہے گی۔