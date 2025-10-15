نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم فضل الرحمن غور کریں کہاں کھڑے ہیں:مصطفی نواز کھوکھر
اسلام آباد(آئی این پی)سابق سینیٹر مصطفی نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ عدالتی حکم بھی آگیا، مولانا فضل الرحمن کو غور کرنا چاہئے کہ آج ان کی سیاست کہاں کھڑی ہے؟۔۔۔
ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا حکومتی اتحاد نے بھی ان سے جان چھڑا لی اور اپوزیشن اتحاد کی سب سے بڑی جماعت کے واضح مینڈیٹ کے خلاف بھی ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی سازش میں شامل ہو گئے ۔مصطفی نواز کھوکھر نے اس پر شاعرانہ انداز میں تبصرہ بھی کیا، لکھا ‘‘نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم’’۔